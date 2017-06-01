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Сергей Веденеев: если "Зенит" не усилится скоростными россиянами - Манчини ничего не сделает
Бывший футболист "Зенита" Сергей Веденеев в интервью для Rusfootball.info прокомментировал назначение на пост главного тренера питерцев экс-наставника "Лацио", "Интера" и "Манчестер Сити" Роберто Манчини, который сменил у руля команды на днях отправленного в отставку Мирчу Луческу.
- О назначении нового главного тренера:
Новостью это не стало, поскольку клуб уже некоторое время нас всех к этому готовил. Сначала в информацию о приходе Манчини не верилось, но это случилось. Вроде бы, ничего особенного нет, но тренер этот раскрученный, выигрывавший Премьер-Лигу с "Манчестер Сити". Хотя сегодняшний "Ман Сити" вообще не имеет ничего общего с той командой Манчини, кроме некоторых имён. Футбол из года в год становится быстрее с точки зрения мышления, и все тренеры стараются комплектоваться под эту тенденцию. Но не у каждого тренера есть возможность приобретать таких игроков. Поэтому, на мой взгляд, Манчини не удалось добиться с английским клубом куда более заметных успехов на международной арене.
- О работе Луческу в "Зените":
На мой взгляд, у него ничего не получилось сделать в команде. Мы можем только гадать, поскольку конкретно по игре команды он не высказывал своё мнение. У него был разговор с руководством клуба, перед ним ставились задачи, он наверняка что-то отвечал, но конкретно в прессе по футболу своей команды он ничего не говорил. Видимо, задача №1 была укомплектоваться хорошими игроками, что, по большому счёту, сделать не получилось. Поэтому тот футбол, который он мог бы привить команде, мы не увидели, потому что не было кому играть. А те футболисты, которые под его работу подходили, большую часть времени были либо травмированы, либо дисквалифицированы, либо не подходили по лимиту. В связи с этим при Луческу оптимальный состав "Зенита" мы и не видели, как мне кажется.
- О предстоящем трансферном рынке для "Зенита":
Команде необходимо увеличивать скорость игры. Футболистов высокого класса в "Зените" достаточно, но клубу не хватает быстрых игроков, поэтому в каждую линию необходимо докупать скоростных исполнителей. У нас в команде практически нет быстрых игроков: ни в атаке, ни в средней линии, ни в защите. К сожалению, в нашем чемпионате только один быстрый игрок - это Смолов, больше быстрых россиян в лучших клубах страны нет, их всегда дефицит. После поколения Аршавина, Кержакова, Быстрова лишь Кокорин появился, но играл он так когда был помоложе. В остальном - кроме Смолова больше никого не было. Поэтому тренер ничего не сделает, если у него не появятся в составе быстрые россияне. При лимите весь состав легионерами не укомплектуешь, поэтому 5 россиян в стартовом составе должны быть высокого уровня.
- О желании Доменико Кришито вернуться в Италию:
Прежде, чем приступать к покупке новичков, сначала нужно сохранить действующих лучших игроков "Зенита", а Кришито - лучший защитник в клубе. Это игрок очень высокого класса, №2 после Гарая. Ушёл Спаллетти, и резко встала проблема Халка, который мог уйти. Был предпринят шаг по приглашению Виллаш-Боаша, за счёт чего удалось сохранить бразильца. С приходом Луческу, если не считать уход Витселя, который итак собирался уходить, задача сохранить состав также была выполнена, но состав не удалось усилить. Сейчас задача - сохранить, а потом приглашать. Возможно, Манчини сможет своего соотечественника уговорить поиграть в Санкт-Петербурге ещё один сезон.
- О назначении нового главного тренера:
Новостью это не стало, поскольку клуб уже некоторое время нас всех к этому готовил. Сначала в информацию о приходе Манчини не верилось, но это случилось. Вроде бы, ничего особенного нет, но тренер этот раскрученный, выигрывавший Премьер-Лигу с "Манчестер Сити". Хотя сегодняшний "Ман Сити" вообще не имеет ничего общего с той командой Манчини, кроме некоторых имён. Футбол из года в год становится быстрее с точки зрения мышления, и все тренеры стараются комплектоваться под эту тенденцию. Но не у каждого тренера есть возможность приобретать таких игроков. Поэтому, на мой взгляд, Манчини не удалось добиться с английским клубом куда более заметных успехов на международной арене.
- О работе Луческу в "Зените":
На мой взгляд, у него ничего не получилось сделать в команде. Мы можем только гадать, поскольку конкретно по игре команды он не высказывал своё мнение. У него был разговор с руководством клуба, перед ним ставились задачи, он наверняка что-то отвечал, но конкретно в прессе по футболу своей команды он ничего не говорил. Видимо, задача №1 была укомплектоваться хорошими игроками, что, по большому счёту, сделать не получилось. Поэтому тот футбол, который он мог бы привить команде, мы не увидели, потому что не было кому играть. А те футболисты, которые под его работу подходили, большую часть времени были либо травмированы, либо дисквалифицированы, либо не подходили по лимиту. В связи с этим при Луческу оптимальный состав "Зенита" мы и не видели, как мне кажется.
- О предстоящем трансферном рынке для "Зенита":
Команде необходимо увеличивать скорость игры. Футболистов высокого класса в "Зените" достаточно, но клубу не хватает быстрых игроков, поэтому в каждую линию необходимо докупать скоростных исполнителей. У нас в команде практически нет быстрых игроков: ни в атаке, ни в средней линии, ни в защите. К сожалению, в нашем чемпионате только один быстрый игрок - это Смолов, больше быстрых россиян в лучших клубах страны нет, их всегда дефицит. После поколения Аршавина, Кержакова, Быстрова лишь Кокорин появился, но играл он так когда был помоложе. В остальном - кроме Смолова больше никого не было. Поэтому тренер ничего не сделает, если у него не появятся в составе быстрые россияне. При лимите весь состав легионерами не укомплектуешь, поэтому 5 россиян в стартовом составе должны быть высокого уровня.
- О желании Доменико Кришито вернуться в Италию:
Прежде, чем приступать к покупке новичков, сначала нужно сохранить действующих лучших игроков "Зенита", а Кришито - лучший защитник в клубе. Это игрок очень высокого класса, №2 после Гарая. Ушёл Спаллетти, и резко встала проблема Халка, который мог уйти. Был предпринят шаг по приглашению Виллаш-Боаша, за счёт чего удалось сохранить бразильца. С приходом Луческу, если не считать уход Витселя, который итак собирался уходить, задача сохранить состав также была выполнена, но состав не удалось усилить. Сейчас задача - сохранить, а потом приглашать. Возможно, Манчини сможет своего соотечественника уговорить поиграть в Санкт-Петербурге ещё один сезон.
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