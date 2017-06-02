Тина Канделаки: соглашение о показе ЧМ-2018 и КК-2017 достигнуто

Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки рассказала о договоренности по вопросу показа матчей Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018 на территории России."Соглашение достигнуто, скоро вы узнаете подробности: количество матчей, где именно их посмотреть. Болельщики получат полный доступ к сборной России по футболу. Торги шли долго, это нормальный процесс", – рассказала Канделаки, выступая на ПМЭФ.Российские "Первый канал", "Матч ТВ" и ВГТРК заплатят ФИФА за права на показ Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018 36 миллионов долларов.