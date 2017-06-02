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Тина Канделаки: соглашение о показе ЧМ-2018 и КК-2017 достигнуто

Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки рассказала о договоренности по вопросу показа матчей Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018 на территории России.

"Соглашение достигнуто, скоро вы узнаете подробности: количество матчей, где именно их посмотреть. Болельщики получат полный доступ к сборной России по футболу. Торги шли долго, это нормальный процесс", – рассказала Канделаки, выступая на ПМЭФ.

Российские "Первый канал", "Матч ТВ" и ВГТРК заплатят ФИФА за права на показ Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018 36 миллионов долларов.

ТАСС
Теги: Канделаки
Сегодня, 13:26
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15
(1)
№15 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:05) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Хозяева должны иметь право на бесплатный показ. я так считаю


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№14 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:05) #
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online

Цитата: Bairys
юди рады были бы любому раскладу, главное чтобы показали

в очередную эпоху перемен наших людей большими цифрами лучше не злить


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№13 Написал: soloz Россия (Сегодня, 14:51) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Молодцы!! У себя играем и не будем показывать ?! Хвалятся что будут показывать Что ЗА БРЕД за чем он нужен если показывать не будут!! Или распил собераються ДЕЛАТЬ по крупному ЗА счеТ ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ? СТЫДНО ой как стыдно..Это же надо Хвалятся что будут ПОКАЗЫВАТь ! правда Чемпионат Мира пока не договорились . Во дела РОССИЯ!! Господи честно лучше бы отобрали бы Чемпионат МИРА у РОССИИ . Вложили кучу бабла построили стадики а теперь ... мы можем не посмотреть это Чемпионат Мира !!...
Регистрация: 14.12.2016
№12 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 14:44) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: debil
А всетаки не понятно свой чемп проводим бабки вложили и чтобы у себя в стране смотреть надо заплатить за что или только они на весь мир транслировать будут и за это им тоже заплатят ..ясненько но непонятненько .

все права принадлежат ФИФА
Регистрация: 10.09.2012
№11 Написал: debil (Сегодня, 14:40) #
  • 0
  •  (0)
online

А всетаки не понятно свой чемп проводим бабки вложили и чтобы у себя в стране смотреть надо заплатить за что или только они на весь мир транслировать будут и за это им тоже заплатят ..ясненько но непонятненько .
Регистрация: 30.06.2016
№10 Написал: Sidhe (Сегодня, 14:30) #
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online

Цитата: safonas
ура, мы будем смотреть матчи домашнего чемпионата !


С Генкой Орловым - не радуйся


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№9 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 14:28) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sewer 79
мы не знаем до скольки скинули, если скинули.
А такие цифры демонстрируются лишь для того, чтобы успокоить общественность.

А зачем общественность успокаивать?)) это же не дорогу строить. Люди рады были бы любому раскладу, главное чтобы показали
Регистрация: 10.09.2012
№8 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:07) #
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online

Цитата: voron (CSKA)
С 200-та лямов до 36 скинули, ЗАЧЁТНО

мы не знаем до скольки скинули, если скинули.
А такие цифры демонстрируются лишь для того, чтобы успокоить общественность.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№7 Написал: Миха Ковалёв (Сегодня, 14:01) #
  • +2
  •  (2)

хотя в нормальных странах это соглашение подписывали за несколько лет до чм
Регистрация: 2.12.2015
№6 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 13:51) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
С 200-та лямов до 36 скинули, ЗАЧЁТНО
Регистрация: 10.03.2012
№5 Написал: Nister19 Ульяновск (Сегодня, 13:50) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Хотелось бы полный доступ не только к матчам нашей сборной, но и ко всем матчам.


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Старая страница не восстанавливается...
Регистрация: 1.03.2017
№4 Написал: safonas (Сегодня, 13:50) #
  • +1
  •  (3)
online

ура, мы будем смотреть матчи домашнего чемпионата !


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№3 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 13:41) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Silence

да нам то главное, чтоб показывали)) а уж какой ценой - проблема Канделаки

Раньше смотрели такие матчи на Первом канале и России - на одном нам Гусев втирал все что угодно, но не о матче, на втором был Губерниев. Вроде бы радует, что будут показывать на другом канале, но и тут комментаторы не блещут...
Регистрация: 23.03.2016
№2 Написал: Silence (Сегодня, 13:36) #
  • +4
  •  (4)

Цитата: alexpyat
"Соглашение достигнуто, ", – рассказала Канделаки, вытирая губы салфеткой

да нам то главное, чтоб показывали)) а уж какой ценой - проблема Канделаки
Регистрация: 30.05.2017
№1 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 13:29) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
"Соглашение достигнуто, ", – рассказала Канделаки, вытирая губы салфеткой
Регистрация: 23.03.2016
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