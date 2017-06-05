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Марко Верратти из-за травмы не смог завершить тренировку сборной Италии

Полузащитник сборной Италии Марко Верратти из-за травмы не смог завершить тренировку, информирует Football Italia.

Хавбек Даниэле Де Росси занимался по индивидуальной программе.

Сборная Италии готовится к предстоящему товарищескому матчу против Уругвая.
Теги: Верратти Сборная Италии
Сегодня, 00:25
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