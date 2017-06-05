Марко Верратти из-за травмы не смог завершить тренировку сборной Италии

Полузащитник сборной Италии Марко Верратти из-за травмы не смог завершить тренировку, информирует Football Italia.Хавбек Даниэле Де Росси занимался по индивидуальной программе.Сборная Италии готовится к предстоящему товарищескому матчу против Уругвая.