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Андрей Червиченко: у Аленичева с Титовым в "Енисее" получится не хуже, чем у Тихонова
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал назначение Дмитрия Аленичева на пост главного тренера "Енисея".
"Интересно, что руководство "Енисея" предпочитает видеть на посту тренера бывших спартаковцев и хочет видеть "спартаковский" футбол. На мой взгляд, Тихонов неплохо руководил командой, и если бы судьи в переходных матчах были объективными, то "Енисей" вышел бы в РФПЛ.
Но, к сожалению, наш футбол переживает сейчас не самые честные времена. Тем не менее я думаю, что у Аленичева с Титовым получится не хуже, чем у Тихонова. А если в клубе ничего не изменится с финансовой точки зрения, то есть все шансы на выход в Премьер-Лигу.
Работу Аленичева в "Спартаке" никак оценить не могу. Изначально было видно, что назначение в московский клуб произошло из-за давления на Федуна, а не его желания. Поэтому с первых дней возник некий конфликт между тренером и руководством", - цитирует Червиченко "Чемпионат".
"Интересно, что руководство "Енисея" предпочитает видеть на посту тренера бывших спартаковцев и хочет видеть "спартаковский" футбол. На мой взгляд, Тихонов неплохо руководил командой, и если бы судьи в переходных матчах были объективными, то "Енисей" вышел бы в РФПЛ.
Но, к сожалению, наш футбол переживает сейчас не самые честные времена. Тем не менее я думаю, что у Аленичева с Титовым получится не хуже, чем у Тихонова. А если в клубе ничего не изменится с финансовой точки зрения, то есть все шансы на выход в Премьер-Лигу.
Работу Аленичева в "Спартаке" никак оценить не могу. Изначально было видно, что назначение в московский клуб произошло из-за давления на Федуна, а не его желания. Поэтому с первых дней возник некий конфликт между тренером и руководством", - цитирует Червиченко "Чемпионат".
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