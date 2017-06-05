Победа с привкусом утраты

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В рамках подготовки к Кубку Конфедераций сборная России разгромила Венгрию, но потеряла Романа Зобнина. О том, как складывался матч - материал Rusfootball.info
Первые потери
Ещё до стартового контрольного матча этого лета сборная понесла потери. Команда осталась без одного из основных форвардов Артёма Дзюбы. Правда, история получилась несколько туманной и загадочной, ведь нападающий "Зенита" страдал коленом ещё с марта. Тогда он пропустил товарищеские игры сборной, но продолжил спокойно играть в чемпионате. Ну а теперь травма дала о себе знать снова - и наша команда осталась без Артёма на Кубок Конфедераций.
Во всей красе
За пару недель до начала Кубка Конфедераций Станиславу Черчесову было не до лишних экспериментов. Состав был ожидаемым и поспорить хоть по одной позиции было довольно сложно. По большему счету, единственная возможность что-то выдумывать у главного тренера была лишь в атаке. Вместо Бухарова можно было попробовать более гибкого Полоза или хотя бы Миранчука в оттяжке. По остальным позициям, честно говоря, особенных альтернатив не было.
Неуместная неловкость
Вкатывались в игру россияне не без нервов, отчего допускали небольшие помарки в передачах, слегка неуклюже играли с мячом. Попытки атак возникали, но без осмысленности, словно это было владением ради владения, где главное не продвинуться вперед, но сохранить мяч у себя. Вскоре и такого владения не стало... Наши противники чувствовали себя раскованнее. Легче проходили центр поля и гораздо продуктивнее чем россияне кружили около чужой штрафной.
Настолько же острый, насколько неожиданный выпад
Впечатление создавалось тяжелое. Но - до конкретного момента. Лучшему бомбардиру российского чемпионата надоело, что снаряд до него не доходит, что роль его ограничивается пассивным прессингом в районе центрального круга, и он сделал все сам, за своих партнеров. Федор Смолов прошел в одиночестве треть поля и легко покатил в дальний, мимо голкипера, открыв счет.
То, что приносит результат
После гола россияне продолжили в своем русле. Концентрируясь на обороне, наша команда почти не проводила позиционных атак. Если и нападала, то посредством длинных передач. Через пас выходили достаточно редко. Венгры, благодаря такой тактике, упирались еще в центре и подолгу катали, разыскивая пути для продолжения. Но пару хороших моментов все-таки заработали. Нашей команде, чтобы пресекать это в дальнейшем, следовало прибавлять в активности.
Удар по надежде
Самым болезненным мгновением этого тайма, да и целой игры стала травма молодого Зобнина, который первый сезон по-настоящему показывал себя во взрослом футболе. Романа унесли на носилках, так что травма, похоже, крайне серьезная. И от того безумно жаль - и нашу сборную, и в первую очередь молодого человека, который более чем заслужил право играть на этом турнире в футболке сборной своей страны.
Суровые венгры
С первого же углового, что случился ближе к перерыву, россияне забили. Правда, не совсем они. Хозяева так внимательно следили за Александром Бухаровым на углу вратарской, что один из опекающих отправил снаряд между ног собственному голкиперу. Только радости от этого гола, случившегося почти сразу после травмы Зобнина, особенной не было.
Одни не могут, другим не требуется
После перерыва Венгрия пыталась взвинтить темп, организовать движение на половине российской команды. Как-либо по-другому вскрывать основательно окопавшихся гостей было невозможно. Оставалось только бросать верхом в штрафную, но там справлялись центральные защитники. Моментами наши взрывались, показывали торопливый переход из обороны в атаку и неплохие возможности для третьего мяча. Правда, через пас все равно получалось тяжеловато. Либо забросами, либо после ошибок соперника.
На фоне противника
Венгрия смотрелась довольно блекло за исключением первых минут, пока наши осваивались и немного скромничали. Несмотря на один стопроцентный момент, в котором команду выручил Джикия (там все-таки были ошибка Акинфеева), соперник так и не смог придумать ничего более-менее серьезного. Хозяева отличались только грубостью, да и то лишь отдельными отрезками - стабильность не удалось достичь и в этом компоненте. Так что разгромный счёт, установленный Полозом, не стал никакой неожиданностью и тем более футбольной несправедливостью.
Именно поэтому навряд ли можно делать какие-нибудь далеко идущие выводы. Два наших гола из трёх стали результатом грубейших ошибок венгров. Это, конечно, проблемы не российской сборной, и они большие молодцы, что ими воспользовались, но кураж из-за этого разгрома ловить совершенно точно не стоит.
Теперь ждём Чили. И сдержанно радуемся этому промежуточному успеху. Впрочем, радости после травмы Зобнина при любом раскладе много не будет. Похоже, мы потеряли сильнейшего молодого игрока на весьма долгий срок.
Венгрия: Гулачи, Беше, Ланг, Кадар, Хандья-Маркврат, Надь, Джуджак, (Салаи, 83), Кальмар, Штибер, Эппель, (Кляйнхайслер, 80).
Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов, Джикия, Жирков, Самедов, (Смольников, 87), Зобнин, (Ерохин, 37), Глушаков, Головин, Смолов, (Миранчук, 86), Бухаров, (Полоз, 72).
Предупреждения: Ерохин, 56, Маркварт, 77, Кляйнхайслер, 88.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Первые потери
Ещё до стартового контрольного матча этого лета сборная понесла потери. Команда осталась без одного из основных форвардов Артёма Дзюбы. Правда, история получилась несколько туманной и загадочной, ведь нападающий "Зенита" страдал коленом ещё с марта. Тогда он пропустил товарищеские игры сборной, но продолжил спокойно играть в чемпионате. Ну а теперь травма дала о себе знать снова - и наша команда осталась без Артёма на Кубок Конфедераций.
Во всей красе
За пару недель до начала Кубка Конфедераций Станиславу Черчесову было не до лишних экспериментов. Состав был ожидаемым и поспорить хоть по одной позиции было довольно сложно. По большему счету, единственная возможность что-то выдумывать у главного тренера была лишь в атаке. Вместо Бухарова можно было попробовать более гибкого Полоза или хотя бы Миранчука в оттяжке. По остальным позициям, честно говоря, особенных альтернатив не было.
Неуместная неловкость
Вкатывались в игру россияне не без нервов, отчего допускали небольшие помарки в передачах, слегка неуклюже играли с мячом. Попытки атак возникали, но без осмысленности, словно это было владением ради владения, где главное не продвинуться вперед, но сохранить мяч у себя. Вскоре и такого владения не стало... Наши противники чувствовали себя раскованнее. Легче проходили центр поля и гораздо продуктивнее чем россияне кружили около чужой штрафной.
Настолько же острый, насколько неожиданный выпад
Впечатление создавалось тяжелое. Но - до конкретного момента. Лучшему бомбардиру российского чемпионата надоело, что снаряд до него не доходит, что роль его ограничивается пассивным прессингом в районе центрального круга, и он сделал все сам, за своих партнеров. Федор Смолов прошел в одиночестве треть поля и легко покатил в дальний, мимо голкипера, открыв счет.
То, что приносит результат
После гола россияне продолжили в своем русле. Концентрируясь на обороне, наша команда почти не проводила позиционных атак. Если и нападала, то посредством длинных передач. Через пас выходили достаточно редко. Венгры, благодаря такой тактике, упирались еще в центре и подолгу катали, разыскивая пути для продолжения. Но пару хороших моментов все-таки заработали. Нашей команде, чтобы пресекать это в дальнейшем, следовало прибавлять в активности.
Удар по надежде
Самым болезненным мгновением этого тайма, да и целой игры стала травма молодого Зобнина, который первый сезон по-настоящему показывал себя во взрослом футболе. Романа унесли на носилках, так что травма, похоже, крайне серьезная. И от того безумно жаль - и нашу сборную, и в первую очередь молодого человека, который более чем заслужил право играть на этом турнире в футболке сборной своей страны.
Суровые венгры
С первого же углового, что случился ближе к перерыву, россияне забили. Правда, не совсем они. Хозяева так внимательно следили за Александром Бухаровым на углу вратарской, что один из опекающих отправил снаряд между ног собственному голкиперу. Только радости от этого гола, случившегося почти сразу после травмы Зобнина, особенной не было.
Одни не могут, другим не требуется
После перерыва Венгрия пыталась взвинтить темп, организовать движение на половине российской команды. Как-либо по-другому вскрывать основательно окопавшихся гостей было невозможно. Оставалось только бросать верхом в штрафную, но там справлялись центральные защитники. Моментами наши взрывались, показывали торопливый переход из обороны в атаку и неплохие возможности для третьего мяча. Правда, через пас все равно получалось тяжеловато. Либо забросами, либо после ошибок соперника.
На фоне противника
Венгрия смотрелась довольно блекло за исключением первых минут, пока наши осваивались и немного скромничали. Несмотря на один стопроцентный момент, в котором команду выручил Джикия (там все-таки были ошибка Акинфеева), соперник так и не смог придумать ничего более-менее серьезного. Хозяева отличались только грубостью, да и то лишь отдельными отрезками - стабильность не удалось достичь и в этом компоненте. Так что разгромный счёт, установленный Полозом, не стал никакой неожиданностью и тем более футбольной несправедливостью.
Именно поэтому навряд ли можно делать какие-нибудь далеко идущие выводы. Два наших гола из трёх стали результатом грубейших ошибок венгров. Это, конечно, проблемы не российской сборной, и они большие молодцы, что ими воспользовались, но кураж из-за этого разгрома ловить совершенно точно не стоит.
Теперь ждём Чили. И сдержанно радуемся этому промежуточному успеху. Впрочем, радости после травмы Зобнина при любом раскладе много не будет. Похоже, мы потеряли сильнейшего молодого игрока на весьма долгий срок.
Товарищеский матч
Венгрия - Россия 0:3
Голы: Смолов, 21, Ланг, 39 (авт.), Полоз, 90
Венгрия - Россия 0:3
Голы: Смолов, 21, Ланг, 39 (авт.), Полоз, 90
Венгрия: Гулачи, Беше, Ланг, Кадар, Хандья-Маркврат, Надь, Джуджак, (Салаи, 83), Кальмар, Штибер, Эппель, (Кляйнхайслер, 80).
Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов, Джикия, Жирков, Самедов, (Смольников, 87), Зобнин, (Ерохин, 37), Глушаков, Головин, Смолов, (Миранчук, 86), Бухаров, (Полоз, 72).
Предупреждения: Ерохин, 56, Маркварт, 77, Кляйнхайслер, 88.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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