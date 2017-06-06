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Эрнани: если будет возможность, готов присоединиться к сборной России
Полузащитник "Зенита" Эрнани рассказал, что мечтает попасть в сборную Бразилии, но не исключил варианта с Россией.
– Я вижу, как получает вызовы в сборную Бразилии мой партнер по клубу Жулиано. Это значит, что в сборной внимательно следят за выступлениями игроков, хорошо проявляющих себя в клубах. Это здорово, потому что показывает, что хорошо сделанная работа будет оценена тренерами сборной. Уверен, моя ситуация улучшится. И если в один день я должен буду вернуться в национальную команду, то я вернусь. Но сейчас моя голова занята "Зенитом", клубом, который тепло меня поприветствовал. Моя роль теперь здесь, новый этап жизни. Надеюсь повторить в "Зените" успехи, которые были в "Атлетико Паранаэнсе".
– Как ваша адаптация в России?
– Мне очень помогли двое парней – Жулиано и Маурисио. Были и другие люди, оказавшие поддержку. Стало полегче и после приезда родителей. За эти пять месяцев думал, что будет больше трудностей. Я приехал и уже поиграл в Лиге Европы. Было много бразильцев, приехавших в Европу, поигравших и вернувшихся обратно. Я не хочу быть одним из них. Хочу построить карьеру и жизнь здесь на длительное время.
– Как складывается ваше общение с партнерами на поле?
– С тренером Луческу не было проблем. А вот с русскими ребятам были сложности. Но я выучил несколько слов: "справа", "слева", "впереди", "сзади". Потом еще на английском это все, и стало полегче. Русские мне очень помогли в этом, они говорили по-английски, а я узнавал, как это будет по-русски. Но в игре порой из-за шума фанатов ничего не слышно, поэтому ощущение, что мы не говорим на одном языке. Сейчас же я изучаю и английский, и русский.
– Что было самым трудным сначала?
– Холод и язык. Мне было так холодно. Я не испытывал такого никогда в жизни. Минус 19 градусов ощутил после возвращения с предсезонного сбора в Испании.
– Вы находитесь в стране, где в 2018 году пройдет чемпионат мира. Видите, как идет подготовка к турниру?
– Да многое уже сделано. Страна уже живет ЧМ-2018. А Кубок Конфедераций уже совсем скоро. Все ждут этого события. Ощущение, что они смогут сделать отличный турнир. Принимающая страна заслуживает хорошего ЧМ.
– Рассчитываете получить вызов в сборную Бразилии или допускаете игру за сборную России?
– Да, я надеюсь надеть в будущем футболку Бразилии. Хочу, чтобы это произошло. Но если я увижу возможность выступления за сборную России… Все мы хотим играть на чемпионатах мира. Естественно, такое может произойти, если не увижу возможность попасть в состав Селесао. В любом случае, это будет решение тренера. Много факторов нужно учитывать. Еще одна моя мечта сбудется, если вызовут в национальную команды моей страны.
– О чем вы мечтаете?
– Хочу попасть в сборную Бразилии. Выиграть трофеи с моим клубом. Выиграть чемпионат России, Лигу чемпионов и Лигу Европы. Внести вклад в историю команды. "Зенит" – это большой клуб в Европе, хочется сделать незабываемые вещи в футболе.
Sportbox
– Я вижу, как получает вызовы в сборную Бразилии мой партнер по клубу Жулиано. Это значит, что в сборной внимательно следят за выступлениями игроков, хорошо проявляющих себя в клубах. Это здорово, потому что показывает, что хорошо сделанная работа будет оценена тренерами сборной. Уверен, моя ситуация улучшится. И если в один день я должен буду вернуться в национальную команду, то я вернусь. Но сейчас моя голова занята "Зенитом", клубом, который тепло меня поприветствовал. Моя роль теперь здесь, новый этап жизни. Надеюсь повторить в "Зените" успехи, которые были в "Атлетико Паранаэнсе".
– Как ваша адаптация в России?
– Мне очень помогли двое парней – Жулиано и Маурисио. Были и другие люди, оказавшие поддержку. Стало полегче и после приезда родителей. За эти пять месяцев думал, что будет больше трудностей. Я приехал и уже поиграл в Лиге Европы. Было много бразильцев, приехавших в Европу, поигравших и вернувшихся обратно. Я не хочу быть одним из них. Хочу построить карьеру и жизнь здесь на длительное время.
– Как складывается ваше общение с партнерами на поле?
– С тренером Луческу не было проблем. А вот с русскими ребятам были сложности. Но я выучил несколько слов: "справа", "слева", "впереди", "сзади". Потом еще на английском это все, и стало полегче. Русские мне очень помогли в этом, они говорили по-английски, а я узнавал, как это будет по-русски. Но в игре порой из-за шума фанатов ничего не слышно, поэтому ощущение, что мы не говорим на одном языке. Сейчас же я изучаю и английский, и русский.
– Что было самым трудным сначала?
– Холод и язык. Мне было так холодно. Я не испытывал такого никогда в жизни. Минус 19 градусов ощутил после возвращения с предсезонного сбора в Испании.
– Вы находитесь в стране, где в 2018 году пройдет чемпионат мира. Видите, как идет подготовка к турниру?
– Да многое уже сделано. Страна уже живет ЧМ-2018. А Кубок Конфедераций уже совсем скоро. Все ждут этого события. Ощущение, что они смогут сделать отличный турнир. Принимающая страна заслуживает хорошего ЧМ.
– Рассчитываете получить вызов в сборную Бразилии или допускаете игру за сборную России?
– Да, я надеюсь надеть в будущем футболку Бразилии. Хочу, чтобы это произошло. Но если я увижу возможность выступления за сборную России… Все мы хотим играть на чемпионатах мира. Естественно, такое может произойти, если не увижу возможность попасть в состав Селесао. В любом случае, это будет решение тренера. Много факторов нужно учитывать. Еще одна моя мечта сбудется, если вызовут в национальную команды моей страны.
– О чем вы мечтаете?
– Хочу попасть в сборную Бразилии. Выиграть трофеи с моим клубом. Выиграть чемпионат России, Лигу чемпионов и Лигу Европы. Внести вклад в историю команды. "Зенит" – это большой клуб в Европе, хочется сделать незабываемые вещи в футболе.
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