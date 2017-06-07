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"Севилья" возьмет в аренду Нолито у "Манчестер Сити"

Нападающий "Манчестер Сити" Нолито на правах аренды перейдет в "Севилью", информирует goal.com.

Сообщается, что стоимость аренды составит 4 млн евро.

В минувшем сезоне Нолито сыграл 30 матчей во всех турнирах за "Манчестер Сити", забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач.
Теги: Нолито Севилья Манчестер Сити Трансферы
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