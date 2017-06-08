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Ренат Янбаев перейдет из "Локомотива" в "Краснодар"

Президент "Локомотива" Илья Геркус сообщил о том, что защитник Ренат Янбаев в следующем сезоне будет выступать за "Краснодар".

– По какой причине не был продлен контракт с Янбаевым?

– Янбаев, насколько я знаю, в январе подписал контракт с "Краснодаром". Футболист, когда у него до конца трудового договора остается полгода, имеет право подписывать контракт с другим клубом. Когда у него такая возможность появилась, он ею воспользовался. Наверное, в "Краснодаре" ему предложили хорошие условия.

ТАСС
Теги: Локомотив Янбаев Геркус Трансферы
Сегодня, 09:39
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№2 Написал: Sergeevich_3 (Сегодня, 10:30) #
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Болеет за:
«Локомотив»
В Краснодаре странная позиция по поводу комплектования команды крайними защитниками. Любят они туда ставить возрастных игроков и зачастую тех, которые там не играли.


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Pfkegjbl
Регистрация: 25.02.2016
№1 Написал: Сахалин Южно-Сахалинск (Сегодня, 09:48) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Вот еще одно бывшее молодое дарование не оправдавшее надежд! и таких все больше и больше...


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Я прирожденный кузнец, не могу ни куя
Да я жадный, зато от чистого сердца
Регистрация: 16.11.2009
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