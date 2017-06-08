Ренат Янбаев перейдет из "Локомотива" в "Краснодар"

Президент "Локомотива" Илья Геркус сообщил о том, что защитник Ренат Янбаев в следующем сезоне будет выступать за "Краснодар".– Янбаев, насколько я знаю, в январе подписал контракт с "Краснодаром". Футболист, когда у него до конца трудового договора остается полгода, имеет право подписывать контракт с другим клубом. Когда у него такая возможность появилась, он ею воспользовался. Наверное, в "Краснодаре" ему предложили хорошие условия.