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Сборная России в товарищеском матче сыграла вничью с Чили

В товарищеском матче на домашнем стадионе ЦСКА сборная России сыграла вничью с командой Чили.

Товарищеский матч

Россия - Чили 1:1

Гол: Васин, 67 - Исла, 58

Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов (Камболов, 82), Шишкин, Комбаров (Жирков, 73), Самедов, Смольников (Ерохин, 66), Глушаков, Головин, Миранчук (Полоз, 61), Смолов (Бухаров, 85)

Чили: Эррера, Исла, Хара, Медель (Диас, 63), Босежур, П. Эрнандес (Сильва, 77), Видаль (Пинарес, 82), Арангис (Гутьеррес, 75), М. Родригес, Фуэнсалида (Санчес, 56), Варгас (Сагаль, 82)

Предупреждение: Эрнандес, 34, Глушаков, 52, Хара, 66
Теги: Сборная России Сборная Чили
Сегодня, 20:55
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67
(3)
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№67 Написал: rubschik 60RUS (Сегодня, 22:14) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
[quote=Romella][quote=Rex Ult
ima]н гимн СССР учил, и не у одного него эта мелодия с ним ассоциируется. На ЧЕ в хохлян
отвечаю

[quote=rubschik]Ты давай с темы не сьезжай давай колись как вчера баб порол? Тут все равно все свои кого тебе стесняться то? Наерное женатые бабы то? Ты их цепанул и развел пока мужья в командировке? Давай рассказывай уже не томи.[/quote]
Илья!!! smiley[/quote]
Видишь лепеха народ просит.ну не томи давай расскажи как ты вчера драл этих шалашовок то))? Что ты мнешь ся как не мужик..как пацан млять школьник голую сиську увидел и покраснел..чего ты стесняешься то?


--------------------
"Гуд-бай, Америка-о ! ...нас так долго учили
любить твои запретные плоды.."
Регистрация: 29.11.2009
№66 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 22:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Пассажиров в этой сборной и в этом составе ещё очень много. Хотя и сам Стас и весь его штаб те ещё пассажиры!


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№65 Написал: rubschik 60RUS (Сегодня, 22:10) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Rex Ultima,
Давай петун сказал а говори и б..тебя же никто за язык не тянул..сам же писал как пойдешь к бабам))) млять счес обоссусь со смеха..)))) епун млять грозный))) наверное краснеху какую купил..шоколадку..вьепал для храбрости сивухи и пошел...баб пороть))))) как наепся то ну расскажи..я больше тебя доепывать не буду..честно..разок расскажи клянусь месяц тебя стороной буду обходить...расскажи каа в е прошло то?


--------------------
"Гуд-бай, Америка-о ! ...нас так долго учили
любить твои запретные плоды.."
Регистрация: 29.11.2009
№64 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 22:09) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
[quote=Rex Ultima]н гимн СССР учил, и не у одного него эта мелодия с ним ассоциируется. На ЧЕ в хохлян
отвечаю

Цитата: rubschik
Ты давай с темы не сьезжай давай колись как вчера баб порол? Тут все равно все свои кого тебе стесняться то? Наерное женатые бабы то? Ты их цепанул и развел пока мужья в командировке? Давай рассказывай уже не томи.

Илья!!! smiley
Регистрация: 14.12.2011
№63 Написал: rubschik 60RUS (Сегодня, 22:02) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Rex Ultima
Цитата: Mahoylich
Молитвы читают тоже про себя

Он гимн СССР учил, и не у одного него эта мелодия с ним ассоциируется. На ЧЕ в хохляндии вся сборная пела гимн СССР, кроме пары пионеров

Ты давай с темы не сьезжай давай колись как вчера баб порол? Тут все равно все свои кого тебе стесняться то? Наерное женатые бабы то? Ты их цепанул и развел пока мужья в командировке? Давай рассказывай уже не томи.


--------------------
"Гуд-бай, Америка-о ! ...нас так долго учили
любить твои запретные плоды.."
Регистрация: 29.11.2009
№62 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 21:59) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Mahoylich
Молитвы читают тоже про себя

Он гимн СССР учил, и не у одного него эта мелодия с ним ассоциируется. На ЧЕ в хохляндии вся сборная пела гимн СССР, кроме пары пионеров


--------------------
Пролетарка! Пролетарий! Вновь бухает Лумумбарий!
Регистрация: 3.06.2017
№61 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:58) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Свиньи, они везде свиньи.
Раздери вас понос...
Регистрация: 6.01.2006
№60 Написал: Mahoylich Москва (Сегодня, 21:56) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Volodia379
Заметил что гимн России который пели очень долго все футболисты не пел Самедов! Это что азерские корни говорят!

Молитвы читают тоже про себя


--------------------
Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016
№59 Написал: rubschik 60RUS (Сегодня, 21:56) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: FCSKA
Цитата: rubschik
Чтоб настроение им поднять? Что пальцем показывали и гоаори сиотри какое чмо пришло и тоже ведь мечтает о большой и чистой любви))Подними его коменты у него все разговоры про жопы какая ему баба то.с бабами это чмо было))) с бабками если возле подьезда пьяное рядом с их лавкой валялось..
Млять ты сделал не вечер а все выходные.ильюшка дрявый с бабами был))))) во млять умора то где

Вот не знал smile smile smile ты мой комент не понял stuck_out_tongue_closed_eyes

Наверное не понял..Думал ты серьезно поверил что это ничтожество к бабам могло идти..Ему последняя плечевуха и то вряд ли даст..да если вдруг и решит дать из жалости то что он с ней делать то будет? Куишка то не работает...Пальцам разве поковыряет...нашел мля бледуна))) в бабам ходило это чепушило))) ну пипец ты уморил то..
Плешивый выходи давай байки трави как ты баб вчеоа порол? До часа на сайте сидел поо жопы писал а потом пошел? Бабы сидели до двух ночи ждали пока к ним такой казанова придет? Ну и как наепся нормально то хоть? Загнал вялого под кожу?млять хоть ты писал то чмошник что к бабам пойдешь?)))))


--------------------
"Гуд-бай, Америка-о ! ...нас так долго учили
любить твои запретные плоды.."
Регистрация: 29.11.2009
№58 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 21:54) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
rubschik,
ВелосиПEДИК, опять тебе в твоей жОпoчке хозяин на подоконнике бутыль с полиролью забыл - празднуешь и пишешь свои анкeты на гoлубые сайты? laughing
Витек вживе


--------------------
Пролетарка! Пролетарий! Вновь бухает Лумумбарий!
Регистрация: 3.06.2017
№57 Написал: boralex саратов (Сегодня, 21:52) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Гастэряну

поросят послушаешь, только в пищевике все черные и пушистые.

Да тут все горазды, выделяя своих,cрать на игроков других клубов.. Блин, это наша сборная, другой нету. Вполне нарядный матч выдали!!


--------------------
ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010
№56 Написал: Volodia379 (Сегодня, 21:47) #
  • +1
  •  (5)

Заметил что гимн России который пели очень долго все футболисты не пел Самедов! Это что азерские корни говорят!
Регистрация: 11.04.2016
№55 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 21:44) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: rubschik
Чтоб настроение им поднять? Что пальцем показывали и гоаори сиотри какое чмо пришло и тоже ведь мечтает о большой и чистой любви))Подними его коменты у него все разговоры про жопы какая ему баба то.с бабами это чмо было))) с бабками если возле подьезда пьяное рядом с их лавкой валялось..
Млять ты сделал не вечер а все выходные.ильюшка дрявый с бабами был))))) во млять умора то где

Вот не знал smile smile smile ты мой комент не понял stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 20.10.2012
№54 Написал: rubschik 60RUS (Сегодня, 21:40) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: FCSKA
Цитата: Rex Ultima
Цитата: -Invader-
и назначением Слуцкого в

Пердив - там ему и место. Скоро весь ваш табун там будет. С голевой Комбарова тебя, и с тем, что игрок матча - Глушаков. Иди плачь в подвале

слышь -что такой злой- вчера ты с бабами был... скока палок бросил каждой? 5-7? Они хоть пришли????????? laughing

Кто с бабами был? Ильюшка пидорок? От него жена ушла к другому потому что это чмо как мужик никакой с бабами. А он тут к бабам намылился))) зачем? Чтоб настроение им поднять? Что пальцем показывали и гоаори сиотри какое чмо пришло и тоже ведь мечтает о большой и чистой любви))Подними его коменты у него все разговоры про жопы какая ему баба то.с бабами это чмо было))) с бабками если возле подьезда пьяное рядом с их лавкой валялось..
Млять ты сделал не вечер а все выходные.ильюшка дрявый с бабами был))))) во млять умора то где


--------------------
"Гуд-бай, Америка-о ! ...нас так долго учили
любить твои запретные плоды.."
Регистрация: 29.11.2009
№53 Написал: Гастэряну (Сегодня, 21:40) #
  • -2
  •  (6)

Цитата: boralex
Чё негатива-то стоко??? За все годовалые товарняки - лучшая игра сборной!!!! Борются, не сильно дрищут, забить смогли, не мёртвые. И Чили - далеко не слабая из латиносов. Ну, это моё мнение..

самый здравый комент.

поросят послушаешь, только в пищевике все черные и пушистые.
Регистрация: 25.02.2016
№52 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 21:39) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
На этом успехи сборной закончены....
Регистрация: 24.04.2009
№51 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 21:38) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
нормально,если переводить на хоккей то сборная дании сыграла в ничью например со словаками)


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№50 Написал: Antip7 (Сегодня, 21:34) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: Hitman
Цитата: -Invader-
С голом Васина вас и назначением Слуцкого в британский клуб.

и тебя с голом Васина,в дерби он был лучший smile А Слуцкеру в пердиве там самое место,все равно обсер неизбежен))


Ну не лучший, в первом тайме два обреза было жутких, хорошо обошлось.. даже Черчеса было слышно, как он заорал ВАСИН...!!
Регистрация: 29.08.2016
№49 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:33) #
  • +1
  •  (5)

Чили в официалке сделает из нас решето с такой обороной. Ощущение тренировки не проходит до сих пор. Слишком всё гладко .


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№48 Написал: Hitman (Сегодня, 21:33) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Invader-
С голом Васина вас и назначением Слуцкого в британский клуб.

и тебя с голом Васина,в дерби он был лучший smile А Слуцкеру в пердиве там самое место,все равно обсер неизбежен,следующая остановка ПФЛ))

Цитата: -Invader-
два гомолузера

Гончаренко и Слуцкий
Регистрация: 20.04.2017
№47 Написал: boralex саратов (Сегодня, 21:29) #
  • +10
  •  (16)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Чё негатива-то стоко??? За все годовалые товарняки - лучшая игра сборной!!!! Борются, не сильно дрищут, забить смогли, не мёртвые. И Чили - далеко не слабая из латиносов. Ну, это моё мнение..


--------------------
ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010
№46 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 21:29) #
  • +1
  •  (5)
online

А,нормально играли...без блеска,но и без
плесени.
Чилийцы могли прибавить?
Нам перед КК тоже незачем сверкать.
Регистрация: 7.05.2010
№45 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:29) #
  • +4
  •  (8)

Цитата: -Invader-
Rex Ultima,
Hitman,
xуйца лососните pediki! С голом Васина вас и назначением Слуцкого в британский клуб. А вы два гомолузера laughing

Ой дураааааак
Регистрация: 3.03.2007
№44 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 21:29) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Вполне не плохо! Все таки Чили чемпион своего континента. У наших никто, особо, не проваливался, не выпадал. Жаль нет хорошего чистого опорника, Глушаку руки(ноги) развязать, больше б пользы было.
Регистрация: 21.03.2011
№43 Написал: Бриг (Сегодня, 21:27) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
Этот результат стоит признать справедливым. .Зобнина не хватало...А так перемелется , мука будет...
Регистрация: 21.11.2016
№42 Написал: Br.Li (Сегодня, 21:27) #
  • -2
  •  (6)

Мы достигли дна, а сегодня ,была неплохая попытка,прыгнуть выше!!! Поздравляю всех с "мааленньким шагом" вверх!
Регистрация: 21.08.2014
№41 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 21:27) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Romella
Саня..дурак человек

У него просто перманентный траур. Вылезет из подпола, посмотрит, как Рукожоп из ворот очередную вынимает, и как вся страна головина матом кроет - и обратно, сметану со слезами жевать


--------------------
Пролетарка! Пролетарий! Вновь бухает Лумумбарий!
Регистрация: 3.06.2017
№40 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 21:27) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Romella

Саня..дурак человек

гондон жирный разговаривай..как тебя
Регистрация: 14.12.2011
№39 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 21:26) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Rex Ultima
Цитата: -Invader-
и назначением Слуцкого в

Пердив - там ему и место. Скоро весь ваш табун там будет. С голевой Комбарова тебя, и с тем, что игрок матча - Глушаков. Иди плачь в подвале

слышь -что такой злой- вчера ты с бабами был... скока палок бросил каждой? 5-7? Они хоть пришли????????? laughing
Регистрация: 20.10.2012
№38 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 21:23) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Invader-
Rex Ultima,
Hitman,
xуйца лососните pediki! С голом Васина вас и назначением Слуцкого в британский клуб. А вы два гомолузера laughing

Саня..дурак человек
Регистрация: 14.12.2011
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