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Сборная России в товарищеском матче сыграла вничью с Чили
В товарищеском матче на домашнем стадионе ЦСКА сборная России сыграла вничью с командой Чили.
Товарищеский матч
Россия - Чили 1:1
Гол: Васин, 67 - Исла, 58
Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов (Камболов, 82), Шишкин, Комбаров (Жирков, 73), Самедов, Смольников (Ерохин, 66), Глушаков, Головин, Миранчук (Полоз, 61), Смолов (Бухаров, 85)
Чили: Эррера, Исла, Хара, Медель (Диас, 63), Босежур, П. Эрнандес (Сильва, 77), Видаль (Пинарес, 82), Арангис (Гутьеррес, 75), М. Родригес, Фуэнсалида (Санчес, 56), Варгас (Сагаль, 82)
Предупреждение: Эрнандес, 34, Глушаков, 52, Хара, 66
Товарищеский матч
Россия - Чили 1:1
Гол: Васин, 67 - Исла, 58
Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов (Камболов, 82), Шишкин, Комбаров (Жирков, 73), Самедов, Смольников (Ерохин, 66), Глушаков, Головин, Миранчук (Полоз, 61), Смолов (Бухаров, 85)
Чили: Эррера, Исла, Хара, Медель (Диас, 63), Босежур, П. Эрнандес (Сильва, 77), Видаль (Пинарес, 82), Арангис (Гутьеррес, 75), М. Родригес, Фуэнсалида (Санчес, 56), Варгас (Сагаль, 82)
Предупреждение: Эрнандес, 34, Глушаков, 52, Хара, 66
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