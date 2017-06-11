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Крис Коулман: если мы хотим снова добиться успеха, то должны очень много трудиться

Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулман считает, что его команда может повторить успех Евро-2016, где национальная команда дошла до полуфинала турнира.

"Первый крупный турнир, на котором команда поёт гимн своей страны и доходит до полуфинала — Евро-2016, получился очень удачным. Нам вполне по силам повторить тот успех, потому что команда получила большой опыт на чемпионате Европы и ещё больше поверила в свои силы. Но, разумеется, если мы хотим снова добиться успеха, то должны очень много трудиться. Без этого ничего не будет", - цитирует Коулмана Sky Sports.
Теги: Коулман Сборная Уэльса
Сегодня, 11:20
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