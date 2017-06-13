Ринат Дасаев: дружил со всеми, кроме Бубнова

Легендарный вратарь "Спартака" и сборной СССР Ринат Дасаев рассказал о том, как попал к красно-белым и о взаимоотношениях в коллективе.– Меня привезли из Курска (мы тогда с "Волгарем" играли на выезде). Как сейчас помню: постучались в дверь к Константину Ивановичу, зашли. Он посмотрел на меня и спросил: "Что, девочек много?". Отвечаю: "Хватает" (смеется).– До определенного момента он чувствовал себя незаменимым. Со временем он начал стоять хуже, пропускал все чаще и чаще. В один прекрасный момент в Ворошиловграде его поменяли на меня. Мы сыграли на ноль. Потом была сухая победа с «Локомотивом». После этого Прохорова убрали – я остался.– Поблагодарил, сказал: "Держись, ты молодец…". Никогда с ним конфликтов никаких не было. В то время назревала революция в "Спартаке", много кто ушел, не только Прохоров.– У Бескова как-то спросили, почему у него нет вратаря, равноценного Дасаеву?. "А он мне и не нужен. Дасаев один. И я знаю, что он сыграет, как надо".– Вблизи да, не давал. И правильно делал. Какой смысл? Он меня берег, я мог получить травму. Это неоправданный риск. Вообще Бубнову не верьте. Он столько фигни про меня написал. Ладно бы про меня. Но гадости про покойного Черенкова я ему не прощу никогда.– Лидером я стал после Романцева. Вначале ни о каком лидерстве речи и не было. Я пришел играть и спокойно выполнял свою работу. Бубнов пишет в своей книге, что я там чуть ли не Богом был. Это не так. То, что мне удалось каким-то образом сплотить коллектив – да. Здесь я подпишусь. Скажем так: я был проводником между новыми, молодыми игроками, которые приходили в команду, и ветеранами, для того чтобы наш клуб был единым целым.– Опять же после ухода Романцева. При Олеге я был вице-капитаном. Но решение касательно моего капитанства принимал Бесков.– Я со всеми дружил, кроме Бубнова.