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Ринат Дасаев: дружил со всеми, кроме Бубнова

Легендарный вратарь "Спартака" и сборной СССР Ринат Дасаев рассказал о том, как попал к красно-белым и о взаимоотношениях в коллективе.

– Как вы попали в "Спартак", и каково было первое впечатление от знакомства с Бесковым?

– Меня привезли из Курска (мы тогда с "Волгарем" играли на выезде). Как сейчас помню: постучались в дверь к Константину Ивановичу, зашли. Он посмотрел на меня и спросил: "Что, девочек много?". Отвечаю: "Хватает" (смеется).

– Сначала вы были дублером вратаря Александра Прохорова. Как у вас с ним сложились отношения, он видел в вас конкурента?

– До определенного момента он чувствовал себя незаменимым. Со временем он начал стоять хуже, пропускал все чаще и чаще. В один прекрасный момент в Ворошиловграде его поменяли на меня. Мы сыграли на ноль. Потом была сухая победа с «Локомотивом». После этого Прохорова убрали – я остался.

– Когда он уходил, он вам что-нибудь сказал?

– Поблагодарил, сказал: "Держись, ты молодец…". Никогда с ним конфликтов никаких не было. В то время назревала революция в "Спартаке", много кто ушел, не только Прохоров.

– Вы стали основным голкипером. И по сути у вас не было конкуренции. Хотя считается, что она помогает игроку оставаться на уровне. Вам лично отсутствие конкуренции помогало расти или мешало?

– У Бескова как-то спросили, почему у него нет вратаря, равноценного Дасаеву?. "А он мне и не нужен. Дасаев один. И я знаю, что он сыграет, как надо".

– Бубнов в своей книге пишет, что Бесков не давал на тренировках бить вам штрафные удары. Это правда?

– Вблизи да, не давал. И правильно делал. Какой смысл? Он меня берег, я мог получить травму. Это неоправданный риск. Вообще Бубнову не верьте. Он столько фигни про меня написал. Ладно бы про меня. Но гадости про покойного Черенкова я ему не прощу никогда.

– Расскажите о том, как вы стали лидером в "Спартаке"?

– Лидером я стал после Романцева. Вначале ни о каком лидерстве речи и не было. Я пришел играть и спокойно выполнял свою работу. Бубнов пишет в своей книге, что я там чуть ли не Богом был. Это не так. То, что мне удалось каким-то образом сплотить коллектив – да. Здесь я подпишусь. Скажем так: я был проводником между новыми, молодыми игроками, которые приходили в команду, и ветеранами, для того чтобы наш клуб был единым целым.

– А как вы стали капитаном? Игроки захотели или Бесков?

– Опять же после ухода Романцева. При Олеге я был вице-капитаном. Но решение касательно моего капитанства принимал Бесков.

– С кем вы больше всех дружили в команде?

– Я со всеми дружил, кроме Бубнова.

Советский спорт
Теги: Дасаев Бубнов Спартак
Сегодня, 11:46
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(4)
№7 Написал: СМЭУ СССР (Сегодня, 12:30) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Сибирь»
А теоретика А.Бубнова( в хорошем смысле слова) ветераны Спартака и сборной СССР на свои тусовки зовут? Или Саша со всеми в контрах.
Регистрация: 31.07.2015
№6 Написал: FedorFedorych Ладыжин (Сегодня, 12:25) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бубен-нарцисс самовлюблённый. А Дасаев один из лучших вратарей мира, достойное продолжение Яшина.
Регистрация: 18.02.2012
№5 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 12:15) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Бубнов, по-моему, всех вечно поносит
Регистрация: 31.05.2016
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:08) #
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
У Бубнова в Спартаке, а чуть ранее и в Динамо, а сейчас и по жизни был и есть только один друг, к мнению которого Александр прислушивается и чью точку зрения разделяет.

Это сам Александр Бубнов.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:59) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sewer 79
все, писец Ринату!
Викторыч с гавном сожрет!

а бубну разве когда нибудь повод нужен был??


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: Aligator Ставрополь (Сегодня, 11:56) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Да-а! Слова: - "Каким ты был, таким ты остался" - это Бубнова.


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Я не самый добрый. Но я убью всех кто добрее меня, и стану самым добрым.
Регистрация: 29.11.2011
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:53) #
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  •  (6)

все, писец Ринату!
Викторыч с гавном сожрет!


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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