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Виктор Гончаренко поздравил Василия и Алексея Березуцких с 35-летием (видео)

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко обратился с поздравлением к защитникам Василию и Алексею Березуцким, которым сегодня исполняется 35 лет.

"Вася, Лёха, поздравляю вас с вашим прекрасным праздником, днём рождения, желаю вам крепкого здоровья. Вы всегда умеете ставить правильные цели и всегда правильно идёте к этим целям.

Уже неоднократно ловил себя на мысли, что если по какой-то причине нет толи Лёхи, толи Васи, то ощущается какая-то пустота. Если вас нет, то не хватает ваших шуток, юмора. Мне бы очень хотелось, чтобы вы как можно дольше находились с нами.

От всей команды поздравляем вас", - цитирует Гончаренко пресс-служба армейцев.

ВИДЕО - здесь
Теги: Гончаренко ЦСКА Березуцкий В. Березуцкий А.
Сегодня, 12:54
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№5 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:09) #
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еще годик повеселят Россею!


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№4 Написал: Hitman (Сегодня, 14:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
двое из ларца до пенсии в цска joy
Регистрация: 20.04.2017
№3 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 13:57) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: NoRotten
Ты б им лучше стволы побелил, а то зайцы объедят кору

Сестры Зайцевы?


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№2 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 13:16) #
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online

Очень достойно и способствует хорошему микроклимату в команде.
Ведь, как ни крути, а братья - ветераны-игроки не только ЦСКА, но и всего современного российского футбола.
Для нашего чемпионата до сих пор играют на очень приличном уровне.
Регистрация: 6.08.2008
№1 Написал: NoRotten (Сегодня, 13:07) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ты б им лучше стволы побелил, а то зайцы объедят кору


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Гнилой город, гнилые игроки, гнилая команда(с)
Регистрация: 20.06.2017
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