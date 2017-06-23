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Станислав Черчесов: негативная реакция на фото с Роналду? Что странного - я с кем сфотографировался, с инопланетянином?
Сегодня вечером на "Казань Арене" состоялась предматчевая пресс-конференция Станислава Черчесова. Корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин приводит слова главного тренера сборной России, сказанные накануне важнейшего матча против сборной Мексики.
"Завтра нас ждет решающий матч, мы с ответственностью и радостью ждем его" - начал пресс-конференцию Станислав Саламович и передал слово журналистам.
- Зачитаете ли завтра игрокам на установке слова Гуардадо, который сказал, что мексиканцы фавориты матча и не допускают мысли о поражении? Используете ли вы такие методы мотивации своих игроков? И второй вопрос – Мексику и Россию разделяют 46 строчек в рейтинге, мексиканские игроки гораздо более опытные, за счет чего можно их обыграть?
- Футболисты сами читают прессу. Не думаю, что этот момент будет важный. Не буду об этом говорить, будем концентрироваться на себе. Что касается рейтинга, раз Мексика выше нас на столько, то, думаю, это определяет, что они на бумаге лучше нас. Я говорил, единственная команда, которая не чемпион на этом турнире, это мы. Мы начали с последнего места и стараемся делать шаги вперед. Мы уважаем Мексику, которая достойно играет здесь. У Мексики есть варианты, у нас их нет. С одной стороны, это хорошо, но, с другой стороны, нам надо четко понимать, что делать завтра.
- Многие вспоминают предыдущие турниры. Когда сборной России надо добиться результата, она его не добивалась. Это проблема вообще российского футбола или каждый случай стоит рассматривать отдельно? Чем сейчас сборная отличается от предыдущих лет?
- Вы говорили про турниры. Какая разница между теми турнирами и нынешним? Во-первых, нас тогда с Васиным еще не было в сборной, во-вторых, мы играем дома. А третье отличие мы постараемся показать завтра. Что касается возможного состава нашего соперника, то наверно все-таки единственное, что мы точно можем знать, это заявка из 23 человек, которую нельзя изменить. Мы ее изучаем, знаем, кто на какой позиции может играть, но, как они будут играть, знает только их главный тренер. Тем не менее, информации у нас достаточно, но невозможно забежать вперед - состав соперника будем знать только завтра перед игрой.
- По матчу с Португалией были пугающие цифры – 10 процентов выигранных единоборств у Смолова, около 60 - у Васина и т.д. Вас не пугают эти цифры?
- Нет, они дают только пищу для анализа и для размышления. Мы обсуждаем нюансы с футболистами, подсказываем, стараемся больше работать на позитивных вещах. Футболисты сами знают, где как сыграли. Нам надо их поддерживать и направлять в нужное русло.
- С Португалией вы сыграли в закрытый футбол, какой футбол будет завтра?
- Не могу сказать, что наш футбол в матче против Португалии был закрытый. Возможно, так показалось из-за того, что рано пропустили и теряли нити игры. Во втором тайме 20 минут мы играли в атаку так, как и планировали изначально. Не до конца с вами согласен насчет закрытого футбола, но правда в ваших словах есть.
- После матча с Португалией в сеть попала ваша фотография с Криштиану Роналду. Люди высказывали негативную реакцию на этот эпизод.
- Да, он снимал нас на свой телефон, и я не знаю, как она попала в Интернет. Мы встретились с Роналду после пресс-конференции, я также выходил с зала, и он ждал сидел. Я его поздравил с победой, мы сфотографировались и разошлись. Что здесь странного? Я с кем сфотографировался? С инопланетянином?
В заключение пресс-конференции Станислав Саламович отметил позитивные моменты, которые есть в сборной на данный момент за год до Чемпионата Мира:
"Думаю, мы сделали качественный скачок после Чемпионата Европы 2016-го года. Мы поменяли состав, поменяли ведение игры. Изменилось отношение к сборной - болельщики замечают положительные изменения и поддерживают нас даже после поражения. Определенная симпатия к нам есть, но с нас требуют выигрывать. Поэтому наша задача в следующих играх до Чемпионата Мира 2018-го года не только подтверждать наш уровень, которые появляется, но и на больших турнирах еще больше повышать его" - заключил Черчесов.
"Завтра нас ждет решающий матч, мы с ответственностью и радостью ждем его" - начал пресс-конференцию Станислав Саламович и передал слово журналистам.
- Зачитаете ли завтра игрокам на установке слова Гуардадо, который сказал, что мексиканцы фавориты матча и не допускают мысли о поражении? Используете ли вы такие методы мотивации своих игроков? И второй вопрос – Мексику и Россию разделяют 46 строчек в рейтинге, мексиканские игроки гораздо более опытные, за счет чего можно их обыграть?
- Футболисты сами читают прессу. Не думаю, что этот момент будет важный. Не буду об этом говорить, будем концентрироваться на себе. Что касается рейтинга, раз Мексика выше нас на столько, то, думаю, это определяет, что они на бумаге лучше нас. Я говорил, единственная команда, которая не чемпион на этом турнире, это мы. Мы начали с последнего места и стараемся делать шаги вперед. Мы уважаем Мексику, которая достойно играет здесь. У Мексики есть варианты, у нас их нет. С одной стороны, это хорошо, но, с другой стороны, нам надо четко понимать, что делать завтра.
- Многие вспоминают предыдущие турниры. Когда сборной России надо добиться результата, она его не добивалась. Это проблема вообще российского футбола или каждый случай стоит рассматривать отдельно? Чем сейчас сборная отличается от предыдущих лет?
- Вы говорили про турниры. Какая разница между теми турнирами и нынешним? Во-первых, нас тогда с Васиным еще не было в сборной, во-вторых, мы играем дома. А третье отличие мы постараемся показать завтра. Что касается возможного состава нашего соперника, то наверно все-таки единственное, что мы точно можем знать, это заявка из 23 человек, которую нельзя изменить. Мы ее изучаем, знаем, кто на какой позиции может играть, но, как они будут играть, знает только их главный тренер. Тем не менее, информации у нас достаточно, но невозможно забежать вперед - состав соперника будем знать только завтра перед игрой.
- По матчу с Португалией были пугающие цифры – 10 процентов выигранных единоборств у Смолова, около 60 - у Васина и т.д. Вас не пугают эти цифры?
- Нет, они дают только пищу для анализа и для размышления. Мы обсуждаем нюансы с футболистами, подсказываем, стараемся больше работать на позитивных вещах. Футболисты сами знают, где как сыграли. Нам надо их поддерживать и направлять в нужное русло.
- С Португалией вы сыграли в закрытый футбол, какой футбол будет завтра?
- Не могу сказать, что наш футбол в матче против Португалии был закрытый. Возможно, так показалось из-за того, что рано пропустили и теряли нити игры. Во втором тайме 20 минут мы играли в атаку так, как и планировали изначально. Не до конца с вами согласен насчет закрытого футбола, но правда в ваших словах есть.
- После матча с Португалией в сеть попала ваша фотография с Криштиану Роналду. Люди высказывали негативную реакцию на этот эпизод.
- Да, он снимал нас на свой телефон, и я не знаю, как она попала в Интернет. Мы встретились с Роналду после пресс-конференции, я также выходил с зала, и он ждал сидел. Я его поздравил с победой, мы сфотографировались и разошлись. Что здесь странного? Я с кем сфотографировался? С инопланетянином?
В заключение пресс-конференции Станислав Саламович отметил позитивные моменты, которые есть в сборной на данный момент за год до Чемпионата Мира:
"Думаю, мы сделали качественный скачок после Чемпионата Европы 2016-го года. Мы поменяли состав, поменяли ведение игры. Изменилось отношение к сборной - болельщики замечают положительные изменения и поддерживают нас даже после поражения. Определенная симпатия к нам есть, но с нас требуют выигрывать. Поэтому наша задача в следующих играх до Чемпионата Мира 2018-го года не только подтверждать наш уровень, которые появляется, но и на больших турнирах еще больше повышать его" - заключил Черчесов.
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