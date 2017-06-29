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Жозе Фонте: что было бы, пробей Роналду пенальти первым? Это не имеет значения

Жозе Фонте в послематчевом интервью полуфинала Кубка Конфедераций призвал сосредоточиться на позитиве.

– Мы должны сосредоточиться на позитиве. У нас очень много молодых талантов в команде. Сегодня была хорошая игра, шансы были у обеих команд, мы приложили все усилия. Они были лучше в серии пенальти, их вратарь справился очень хорошо, честь ему и поздравления Чили.

– О чем вы думали, когда не забили первый пенальти? Ощущалось давление на команду?

– Ну, мы били пенальти на Чемпионате Европы и мы выиграли Чемпионат Европы, но такое случается, это же пенальти. Я бросаю вызов каждому – идите, пробейте пенальти, это не так просто. Мы продолжаем работать, в следующий раз справимся лучше.

– Что было бы, если бы первый пенальти пробил Роналду?

– Это не имеет значения. А что если бы он пробил пятый и мы выиграли? Такой же вопрос, это не имеет значения. Они были удачливее, они были лучше и Клаудио Браво был хорош, а мы двигаемся дальше и постараемся видеть позитив. – Передает слова португальского защитника корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.
Теги: Фонте Кубок Конфедераций Сборная Португалии
Сегодня, 01:30
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