Жозе Фонте: что было бы, пробей Роналду пенальти первым? Это не имеет значения

Жозе Фонте в послематчевом интервью полуфинала Кубка Конфедераций призвал сосредоточиться на позитиве.– Мы должны сосредоточиться на позитиве. У нас очень много молодых талантов в команде. Сегодня была хорошая игра, шансы были у обеих команд, мы приложили все усилия. Они были лучше в серии пенальти, их вратарь справился очень хорошо, честь ему и поздравления Чили.– Ну, мы били пенальти на Чемпионате Европы и мы выиграли Чемпионат Европы, но такое случается, это же пенальти. Я бросаю вызов каждому – идите, пробейте пенальти, это не так просто. Мы продолжаем работать, в следующий раз справимся лучше.– Это не имеет значения. А что если бы он пробил пятый и мы выиграли? Такой же вопрос, это не имеет значения. Они были удачливее, они были лучше и Клаудио Браво был хорош, а мы двигаемся дальше и постараемся видеть позитив. – Передает слова португальского защитника корреспондентИван Долинин.