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Артем Ребров: Джано в Грузии все уважают, он там не мальчик-с-пальчик

Вратарь "Спартака" Артём Ребров рассказал о том, как провел отпуск в Грузии вместе с партнером по команде Джано Ананидзе.

"Собирались с друзьями в Грузию на четыре дня. Джано узнал и сказал: "Бери только билеты, всё остальное - с меня!" Всё очень понравилось: гостеприимные люди, сумасшедшая кухня, нереально красивая природа - в общем, всем советую!

За четыре дня мы, правда, только вкусили Грузию и сразу уехали. Грузии нужна минимум неделя. Чего там только нет! Я привык есть что-то одно, а тут и хинкали, и хачапури, и шашлык, всё газировкой запиваешь. Переварить это всё тяжеловато, но очень вкусно.

Когда ты с Джано в Грузии, тяжело обратить на себя внимание. Иногда он втихаря говорил фанатам: "Посмотрите, рядом Ребров, это спартаковский вратарь". Его там все узнают и уважают. Серьёзно относятся, не как к мальчику-с-пальчик" - цитирует Реброва "Чемпионат".
Теги: Ребров Джано Спартак
Сегодня, 08:55
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№2 Написал: Батька (Сегодня, 11:00) #
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Цитата: Visio
Да его там ни кто не знает кроме родни.

Дебил он в сборной Грузии 8 лет играет !! Все его там знают ...
Регистрация: 9.09.2016
№1 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 09:44) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Да его там ни кто не знает кроме родни.
Регистрация: 17.05.2015
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