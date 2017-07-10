Марко Фабиан признан автором лучшего гола Кубка конфедераций-2017

Полузащитник сборной Мексики Марко Фабиан признан автором самого красивого гола Кубка конфедераций, который прошел в России.В голосовании принимали участие посетители официального сайта ФИФА, которые признали лучшим мяч, забитый Фабианом в полуфинальном матче турнира против команды Германии. В том матче немецкие футболисты одержали победу со счетом 4:1.Второе место занял гол также мексиканцы Рауля Хименеса, забитый во встрече группового этапа Кубка конфедераций со сборной Новой Зеландии, третье - гол португальца Рикарду Куарежмы в ворота мексиканцев.