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Марко Фабиан признан автором лучшего гола Кубка конфедераций-2017

Полузащитник сборной Мексики Марко Фабиан признан автором самого красивого гола Кубка конфедераций, который прошел в России.

В голосовании принимали участие посетители официального сайта ФИФА, которые признали лучшим мяч, забитый Фабианом в полуфинальном матче турнира против команды Германии. В том матче немецкие футболисты одержали победу со счетом 4:1.

Второе место занял гол также мексиканцы Рауля Хименеса, забитый во встрече группового этапа Кубка конфедераций со сборной Новой Зеландии, третье - гол португальца Рикарду Куарежмы в ворота мексиканцев.
Теги: Сборная Мексики
Сегодня, 17:30
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