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Спартак Гогниев: нам достался "Спартак"? Великолепно!

Нападающий "Кубани" Спартак Гогниев прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка России. Краснодарской команде предстоит сыграть со "Спартаком".

– Нам достался "Спартак"? Великолепно! Интересный соперник, тем более принимаем дома. Болельщики "Кубань" не забывают, но на "Спартак", конечно, придет больше 3-5 тысяч, что собираются на ФНЛ. Предвижу ажиотаж. Постараемся показать красивый футбол. Конечно, хочется выиграть. У нас есть проблемы, не можем открыть заявку. Наше место в таблице первенства никого не может устроить. Для "Кубани" матч со "Спартаком" хорошая проверка и возможность понять, что мы из себя представляем на фоне РФПЛ. Нам надо доказывать свою состоятельность.

– У "Спартака" скоро Лига чемпионов. Вряд ли красно-белые привезут оптимальный состав.

– Да, скорее всего его смешают, добавив игроков из "Спартака-2". В прошлом туре мы с ними играли: ребята понравились ("Кубань" уступила 2:3 – Прим. ред.). Здорово сыграли. Но у нас тоже много талантливой молодежи. За кубковой игрой будут наблюдать агенты, селекционеры – отличная возможность проявить себя.

Матч ТВ
Теги: Кубань Спартак Гогниев
Сегодня, 15:59
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№4 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 17:32) #
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Болеет за:
«Спартак»
Кубок это трофей, хоть и не очень ценный, пусть бьются
Регистрация: 30.08.2009
№3 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 17:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ржд гуд
Сочувствую Кубани! Приедет очень злой Спартак, у которого единственная надежда в сезоне - зацепить Кубок России. И он эту возможность не упустит!

И может быть так,что последняя надежда сыграть в Еврокубках...


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№2 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 16:41) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ржд гуд
Сочувствую Кубани! Приедет очень злой Спартак, у которого единственная надежда в сезоне - зацепить Кубок России. И он эту возможность не упустит!

От души накуя он нужен???? Нужно стараться в тройку попасть... это еще реально...)))) Ну и из кожи вылезти в ЛЧ!
Регистрация: 23.01.2012
№1 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 16:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
Сочувствую Кубани! Приедет очень злой Спартак, у которого единственная надежда в сезоне - зацепить Кубок России. И он эту возможность не упустит!
Регистрация: 30.11.2013
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