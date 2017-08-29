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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Спартак Гогниев: нам достался "Спартак"? Великолепно!
Нападающий "Кубани" Спартак Гогниев прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка России. Краснодарской команде предстоит сыграть со "Спартаком".
– Нам достался "Спартак"? Великолепно! Интересный соперник, тем более принимаем дома. Болельщики "Кубань" не забывают, но на "Спартак", конечно, придет больше 3-5 тысяч, что собираются на ФНЛ. Предвижу ажиотаж. Постараемся показать красивый футбол. Конечно, хочется выиграть. У нас есть проблемы, не можем открыть заявку. Наше место в таблице первенства никого не может устроить. Для "Кубани" матч со "Спартаком" хорошая проверка и возможность понять, что мы из себя представляем на фоне РФПЛ. Нам надо доказывать свою состоятельность.
– У "Спартака" скоро Лига чемпионов. Вряд ли красно-белые привезут оптимальный состав.
– Да, скорее всего его смешают, добавив игроков из "Спартака-2". В прошлом туре мы с ними играли: ребята понравились ("Кубань" уступила 2:3 – Прим. ред.). Здорово сыграли. Но у нас тоже много талантливой молодежи. За кубковой игрой будут наблюдать агенты, селекционеры – отличная возможность проявить себя.
Матч ТВ
– Нам достался "Спартак"? Великолепно! Интересный соперник, тем более принимаем дома. Болельщики "Кубань" не забывают, но на "Спартак", конечно, придет больше 3-5 тысяч, что собираются на ФНЛ. Предвижу ажиотаж. Постараемся показать красивый футбол. Конечно, хочется выиграть. У нас есть проблемы, не можем открыть заявку. Наше место в таблице первенства никого не может устроить. Для "Кубани" матч со "Спартаком" хорошая проверка и возможность понять, что мы из себя представляем на фоне РФПЛ. Нам надо доказывать свою состоятельность.
– У "Спартака" скоро Лига чемпионов. Вряд ли красно-белые привезут оптимальный состав.
– Да, скорее всего его смешают, добавив игроков из "Спартака-2". В прошлом туре мы с ними играли: ребята понравились ("Кубань" уступила 2:3 – Прим. ред.). Здорово сыграли. Но у нас тоже много талантливой молодежи. За кубковой игрой будут наблюдать агенты, селекционеры – отличная возможность проявить себя.
Матч ТВ
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