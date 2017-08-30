Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Дмитрий Селюк: предлагал "Локомотиву" Траоре. Он в 100 раз лучше Эдера

Агент Дмитрий Селюк сообщил, что предлагал московскому "Локомотиву" форварду Ласину Траоре.

"Предлагал. Траоре не просто на порядок, в 100 раз лучше Эдера. Даже если Траоре выпьет два бутылки виски, будет лучше Эдера в хорошей форме", - написал Селюк в твиттере.
Теги: Селюк Траоре Локомотив
Сегодня, 08:59
Напечатать
5
(0)
№5 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 10:02) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Теперь Селюку трудно будет впаривать своих игроков в нашем чемпионате.


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№4 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 09:29) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
ага, ослы оборяэ smiley
Регистрация: 22.09.2007
№3 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 09:21) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
Да видели этого Траоре уже в ЦСКА. Пусть хоть виски пьет,хоть конскую мочу,но невооруженным глазом видно,что это полнейший отстой,который пытается впарить хоть кому бессовестный Селюк. smile
Регистрация: 20.02.2013
№2 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 09:20) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: pfkegjbl 2
И часто он по 2 бутылки выпивает?


Селюк скорее всего сам выпил перед этим две бутылки, потом на солнце вышел.


--------------------
"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
№1 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 09:13) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
И часто он по 2 бутылки выпивает?


--------------------
Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.