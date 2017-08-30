Дмитрий Селюк: предлагал "Локомотиву" Траоре. Он в 100 раз лучше Эдера

Агент Дмитрий Селюк сообщил, что предлагал московскому "Локомотиву" форварду Ласину Траоре."Предлагал. Траоре не просто на порядок, в 100 раз лучше Эдера. Даже если Траоре выпьет два бутылки виски, будет лучше Эдера в хорошей форме", - написал Селюк в твиттере.