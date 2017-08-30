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Мончи: предложений по Эль-Шаарави не поступало

Спортивный директор "Ромы" Мончи рассказал, что в клуб не поступало предложений о покупке форварда Стефана Эль-Шаарави.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован "Спартак".

"Останется ли Эль Шаарави? Да, по нему предложений не было", - цитирует Football Italia.

Напомним, Эль-Шаарави выступает за "Рому" с 2015 года.
Теги: Мончи Эль-Шаарави Рома Спартак
Сегодня, 20:19
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