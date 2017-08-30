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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Мончи: предложений по Эль-Шаарави не поступало
Спортивный директор "Ромы" Мончи рассказал, что в клуб не поступало предложений о покупке форварда Стефана Эль-Шаарави.
Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован "Спартак".
"Останется ли Эль Шаарави? Да, по нему предложений не было", - цитирует Football Italia.
Напомним, Эль-Шаарави выступает за "Рому" с 2015 года.
Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован "Спартак".
"Останется ли Эль Шаарави? Да, по нему предложений не было", - цитирует Football Italia.
Напомним, Эль-Шаарави выступает за "Рому" с 2015 года.
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