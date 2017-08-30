Мончи: предложений по Эль-Шаарави не поступало

Спортивный директор "Ромы" Мончи рассказал, что в клуб не поступало предложений о покупке форварда Стефана Эль-Шаарави.Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован "Спартак"."Останется ли Эль Шаарави? Да, по нему предложений не было", - цитирует Football Italia.Напомним, Эль-Шаарави выступает за "Рому" с 2015 года.