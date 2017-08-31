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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Валерий Рейнгольд: я за Гинера, но чем занимаются Черданцев и им подобные? Они просто любят деньги получать
Эксперт Валерий Рейнгольд ответил на вопрос, кто победит в жестком противостоянии между президентом ЦСКА Евгением Гинером и судейским корпусом.
"Я двумя руками за Гинера, поддерживаю его, но требовать отставки он не может. Это ерунда, они взрослые люди. Будогосский должен понять, что судьи портят игры. Не берусь судить, продают они игры или это коррупция. Но для меня лично непонятно, что у нас в судействе происходит. Складывается впечатление, что существует некий заговор судей против нашего футбола.
В матче ЦСКА – "Ахмат" мяч ушел на полметра, подача, гол. Это беспредел. Меня бесят комментаторы, которые вообще не заметили данный эпизод. Черданцев и им подобные, чем они вообще занимаются, они просто любят деньги получать из кассы? Надо вопрос поднимать и ставить ребром.
А что касается Будогосского, так он пожилой человек, видно, выжил из ума. Неужели он не может собрать судей и сделать им хорошую взбучку? Возвращаясь к вопросу конфликта. Если бы провели голосование, кто прав: Будогосский или Гинер, то я, конечно, за Евгения Ленноровича. Он правильно поднял вопрос: судьи должны понимать, что нельзя пропагандировать антифутбол", - цитирует Рейнгольда "Советский спорт".
"Я двумя руками за Гинера, поддерживаю его, но требовать отставки он не может. Это ерунда, они взрослые люди. Будогосский должен понять, что судьи портят игры. Не берусь судить, продают они игры или это коррупция. Но для меня лично непонятно, что у нас в судействе происходит. Складывается впечатление, что существует некий заговор судей против нашего футбола.
В матче ЦСКА – "Ахмат" мяч ушел на полметра, подача, гол. Это беспредел. Меня бесят комментаторы, которые вообще не заметили данный эпизод. Черданцев и им подобные, чем они вообще занимаются, они просто любят деньги получать из кассы? Надо вопрос поднимать и ставить ребром.
А что касается Будогосского, так он пожилой человек, видно, выжил из ума. Неужели он не может собрать судей и сделать им хорошую взбучку? Возвращаясь к вопросу конфликта. Если бы провели голосование, кто прав: Будогосский или Гинер, то я, конечно, за Евгения Ленноровича. Он правильно поднял вопрос: судьи должны понимать, что нельзя пропагандировать антифутбол", - цитирует Рейнгольда "Советский спорт".
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