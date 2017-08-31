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Валерий Рейнгольд: я за Гинера, но чем занимаются Черданцев и им подобные? Они просто любят деньги получать

Эксперт Валерий Рейнгольд ответил на вопрос, кто победит в жестком противостоянии между президентом ЦСКА Евгением Гинером и судейским корпусом.

"Я двумя руками за Гинера, поддерживаю его, но требовать отставки он не может. Это ерунда, они взрослые люди. Будогосский должен понять, что судьи портят игры. Не берусь судить, продают они игры или это коррупция. Но для меня лично непонятно, что у нас в судействе происходит. Складывается впечатление, что существует некий заговор судей против нашего футбола.

В матче ЦСКА – "Ахмат" мяч ушел на полметра, подача, гол. Это беспредел. Меня бесят комментаторы, которые вообще не заметили данный эпизод. Черданцев и им подобные, чем они вообще занимаются, они просто любят деньги получать из кассы? Надо вопрос поднимать и ставить ребром.

А что касается Будогосского, так он пожилой человек, видно, выжил из ума. Неужели он не может собрать судей и сделать им хорошую взбучку? Возвращаясь к вопросу конфликта. Если бы провели голосование, кто прав: Будогосский или Гинер, то я, конечно, за Евгения Ленноровича. Он правильно поднял вопрос: судьи должны понимать, что нельзя пропагандировать антифутбол", - цитирует Рейнгольда "Советский спорт".
Теги: Рейнгольд Черданцев
Сегодня, 12:53
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№7 Написал: ewgen Санкт-Петербург (Сегодня, 13:26) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
"А что касается Будогосского, так он пожилой человек, видно, выжил из ума." А теперь вдумайтесь кто это сказал! sweat_smile
Регистрация: 14.06.2017
№6 Написал: Дмитрий Волк Санкт-Петербург (Сегодня, 13:20) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Пусть не пистит.. мяч в том эпизоде вышел за пределы всего на насколько сантиметров...
Регистрация: 2.04.2013
№5 Написал: Андрей шестаков (Сегодня, 13:10) #
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Жeнa пoдaрила тaблетки чтo кaрдинальнo улучшили наш ceкc. Я не знaл чтo тaкoе бывает,нo ceкс тeперь длитьcя пo 2 чaсa вмeстo 10 минут, cтoяк cтaл камeнный, oргазмы длятся дoльшe и ярчe и дaжe пeниc увeличился нeмнoго. Жeнa тепeрь довольнaя ходит и я чувствую сeбя caмцoм. А вычиталa о них oнa здecь --- http://veshok.ml/236896
Регистрация: 31.08.2017
№4 Написал: Forward Москва (Сегодня, 13:08) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Браво, Рейнгольд. Полностью согласен
Регистрация: 5.08.2013
№3 Написал: Царь Руссо Тула (Сегодня, 13:08) #
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Болеет за:
«Локомотив»
заговор наших судей против нашего футбола??? я все правильно понял? они агенты Госдепа и зарплату получают в Пентагоне? кто нибудь,остановите эту машину (уберите деда отсюда)!
Регистрация: 9.11.2011
№2 Написал: Честный San-Francisco (Сегодня, 13:07) #
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online
Болеет за:
«Ювентус»
Один пожилой другого пожилого обвиняет в старческом маразме))угар)
Регистрация: 1.06.2017
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:57) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Рейнгольд за Гинера? Этот день удался relieved


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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