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Валерий Рейнгольд: Черданцев обиделся? Это его проблемы

Эксперт Валерий Рейнгольд не считает, что чем-то обидел комментатора Георгия Черданцева и сказал, что не будет извиняться перед ним.

"Черданцев обиделся? Это его проблемы, я его не оскорблял. Он человек, пропагандирующий футбол, и в том эпизоде в матче ЦСКА с "Ахматом" я ожидал от него критики судейства. А кто должен это делать? Он за это деньги получает. Если он служит хозяину своему как собачка, то это другое дело.

Мне его обиды не нужны, мне нужно чтобы в футболе был порядок и честность. Что касается каких-либо извинений, то об этом и речи быть не может, пусть он передо мной извиниться, за то, что не разбирается в футболе. Это мое личное, за что я должен извиняться? Если он городит ерунду, это его право, а я буду писать и говорить об этом", - цитирует Рейнгольда "Советский спорт".

Ранее Георгий Черданцев в твиттере прокомментировал критику Рейнгольда в свой адрес за мнение о скандальном эпизоде в матче ЦСКА - "Ахмат".

"Рейнгольд человек пожилой, но должен извиниться. Я не комментировал тот матч, а в После футбола нарушение было показано крупным планом.

Более того, у меня в программе главный тренер сборной сказал, что мяч вышел! Валерий Леонидович, что с Вами? Эфир 8-16 21 августа смотрели?", - написал Черданцев.
Теги: Рейнгольд Черданцев
Сегодня, 13:21
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№1 Написал: Forward Москва (Сегодня, 13:28) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Черданцев в футболе нулевой. Всегда выключаю звук,когда он комментирует. Противно слышать
Регистрация: 5.08.2013
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