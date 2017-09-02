Сборная Мексики получила путевку на чемпионат мира

Сборная Мексики обыграла команду Панамы в матче отборочного турнира ЧМ-2018.Благодаря этой победе, мексиканцы гарантировали выход в финальную часть турнира в России.Чемпионат мира-2018. Отборочный турнирГол: Лосано, 53.