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Сборная Мексики получила путевку на чемпионат мира

Сборная Мексики обыграла команду Панамы в матче отборочного турнира ЧМ-2018.

Благодаря этой победе, мексиканцы гарантировали выход в финальную часть турнира в России.

Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир

Мексика - Панама - 1:0

Гол: Лосано, 53.
Теги: Сборная Мексики
Сегодня, 08:49
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