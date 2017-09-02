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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Финляндия одержала первую победу в отборочном турнире ЧМ-2018
В матче седьмого тура отборочного турнира ЧМ-2018 группы I сборная Финляндии на своём поле обыграла Исландию.
Чемпионат мира-2018
Группа I
Финляндия - Исландия 1:0
Гол: Ринг, 9
Финляндия: Градецки, Араюури, Уронен, Тойвио (Гранлунд, 71), Ойяла (Ваисанен, 33), Хямяляйнен, Лод, Ринг, Хетемай (Лам, 83), Спарв, Маркканен
Исландия: Халлдорсон, Рагнар Сигурдссон, Магнуссон, Севарссон (Гисласон, 60), Арнасон, Тор Сигурдссон, Бьярнасон, Холлфредссон (Сигурдасон, 59), Йоханн Гудмундссон, Арон Гуннарссон, Финнбогасон (Бёдварссон, 88)
Предупреждения: Лод, 27, Рагнар Сигурдссон, 32, Уронен, 44, Арон Гуннарссон, 45+1, Холлфредссон, 46, Араюури, 71, Гисласон, 75, Маркканен, 82
Удаления: Гисласон, 76
Албания - Лихтенштейн 2:0
Гол: Роши, 54, Аголи, 78
Албания: Бериша, Аголи, Айети, Хюсай, Маврай, Абраши (Хука, 83), Мемушай (Кукели, 78), Баша, Роши, Лулаку, Грезда (Ахмеди, 86)
Лихтенштейн: Йеле, Малин, Гопель, Кинтанс (Яндис, 79), Кауфман, Визер, Бюхель, Хаслер, Бургмайер (Брандле, 79), Саланович, Фрик (Эрне, 65)
Предупреждения: Малин, 16, Кинтанс, 62, Кауфманн, 69, Бюхель, 82
Чемпионат мира-2018
Группа I
Финляндия - Исландия 1:0
Гол: Ринг, 9
Финляндия: Градецки, Араюури, Уронен, Тойвио (Гранлунд, 71), Ойяла (Ваисанен, 33), Хямяляйнен, Лод, Ринг, Хетемай (Лам, 83), Спарв, Маркканен
Исландия: Халлдорсон, Рагнар Сигурдссон, Магнуссон, Севарссон (Гисласон, 60), Арнасон, Тор Сигурдссон, Бьярнасон, Холлфредссон (Сигурдасон, 59), Йоханн Гудмундссон, Арон Гуннарссон, Финнбогасон (Бёдварссон, 88)
Предупреждения: Лод, 27, Рагнар Сигурдссон, 32, Уронен, 44, Арон Гуннарссон, 45+1, Холлфредссон, 46, Араюури, 71, Гисласон, 75, Маркканен, 82
Удаления: Гисласон, 76
Албания - Лихтенштейн 2:0
Гол: Роши, 54, Аголи, 78
Албания: Бериша, Аголи, Айети, Хюсай, Маврай, Абраши (Хука, 83), Мемушай (Кукели, 78), Баша, Роши, Лулаку, Грезда (Ахмеди, 86)
Лихтенштейн: Йеле, Малин, Гопель, Кинтанс (Яндис, 79), Кауфман, Визер, Бюхель, Хаслер, Бургмайер (Брандле, 79), Саланович, Фрик (Эрне, 65)
Предупреждения: Малин, 16, Кинтанс, 62, Кауфманн, 69, Бюхель, 82
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