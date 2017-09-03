Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:28
Самый странный матч сборной России (12)
Самый странный матч сборной России (12)
17:09
Владимир Федотов: "Оренбург" показал себя сплочённой командой, которая способна решать большие задачи
Владимир Федотов: "Оренбург" показал себя сплочённой командой, которая способна решать большие задачи
17:02
В кассах стадиона "Химки" на матч Сборной России и "Динамо" собралась очередь порядка 300 человек (фото) (4)
В кассах стадиона "Химки" на матч Сборной России и "Динамо" собралась очередь порядка 300 человек (фото) (4)
Нидерланды - Болгария - 3:1: Промес и Попов сделали голевые передачи
В матче 8-го тура квалификации чемпионата мира—2018 сборная Нидерландов обыграла команду Болгарии.
Чемпионат мира
Группа А
Нидерланды - Болгария 3:1
Гол: Проппер, 8, 80, Роббен, 67 - Костадинов, 69
Нидерланды: Силлессен, Тете, Блинд, де Врей, Худт, Проппер (Ван Гинкел, 86), Вейналдум, де Вильена, Роббен, Промес, Янссен
Болгария: Илиев, Попов, Занев, Божиков, Терзиев, Манолев (Галабинов, 61), Чочев, Зехиров (Миланов, 46), Цветков (Славчев, 25), Попов, Костадинов
Предупреждения: Терзиев, 34, де Вильена, 54, Манолев, 58, Миланов, 73, Чочиев, 78, Попов, 84
Чемпионат мира
Группа А
Нидерланды - Болгария 3:1
Гол: Проппер, 8, 80, Роббен, 67 - Костадинов, 69
Нидерланды: Силлессен, Тете, Блинд, де Врей, Худт, Проппер (Ван Гинкел, 86), Вейналдум, де Вильена, Роббен, Промес, Янссен
Болгария: Илиев, Попов, Занев, Божиков, Терзиев, Манолев (Галабинов, 61), Чочев, Зехиров (Миланов, 46), Цветков (Славчев, 25), Попов, Костадинов
Предупреждения: Терзиев, 34, де Вильена, 54, Манолев, 58, Миланов, 73, Чочиев, 78, Попов, 84
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.