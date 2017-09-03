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Нидерланды - Болгария - 3:1: Промес и Попов сделали голевые передачи

В матче 8-го тура квалификации чемпионата мира—2018 сборная Нидерландов обыграла команду Болгарии.

Чемпионат мира

Группа А

Нидерланды - Болгария 3:1

Гол: Проппер, 8, 80, Роббен, 67 - Костадинов, 69

Нидерланды: Силлессен, Тете, Блинд, де Врей, Худт, Проппер (Ван Гинкел, 86), Вейналдум, де Вильена, Роббен, Промес, Янссен

Болгария: Илиев, Попов, Занев, Божиков, Терзиев, Манолев (Галабинов, 61), Чочев, Зехиров (Миланов, 46), Цветков (Славчев, 25), Попов, Костадинов

Предупреждения: Терзиев, 34, де Вильена, 54, Манолев, 58, Миланов, 73, Чочиев, 78, Попов, 84
Теги: Сборная Нидерландов Сборная Болгарии
Сегодня, 21:09
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№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
Попов забил вроде.
Регистрация: 12.02.2013
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