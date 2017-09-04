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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Йоветич помог Черногории обыграть Румынию, Польша забила три гола Казахстану
Сборная Черногории на своем поле обыграла Румынию в матче группы E отборочного турнира ЧМ-2018.
Чемпионат мира-2018
Группа E
Черногория - Румыния 1:0
Голы: Йоветич, 75
Черногория: Петкович, Стойкович, Савич, Томашевич, Вешович, Марушич, Вукчевич, Янкович (Йовович, 84), Иванич (Мугоша, 70), Бечирай (Зверотич, 90+2), Йоветич
Румыния: Тэтэрушану, Тошка, Кирикеш, Моци, Гэман (Ханка, 81), Бензар, Марин (Балутэ, 64), Кипчу, Максим, Андоне (Станчу, 64), Станку
Предупреждения: Кипчу, 34, Вешович, 53, Моци, 85, Бечирай, 85, Стойкович, 89
Польша - Казахстан 3:0
Голы: Милик, 11, Глик, 74, Левандовски, 86
Польша: Фабиански, Пищек, Рыбусь, Глик, Паздан, Мачиньски (Беднарек, 89), Макушевски (Блащиковски, 65), Зелиньски, Гросицки (Теодорчик, 90+1), Левандовски, Милик
Казахстан: Лория, Суюмбаев, Шомко, Дмитренко, Ахметов, Логвиненко, Бейсебеков (Тагыберген, 87), Дарабаев, Куат, Хижниченко (Щеткин, 68), Муртазаев
Предупреждения: Дмитренко, 24, Суюмбаев, 52, Логвиненко, 62, Куат, 64
Чемпионат мира-2018
Группа E
Черногория - Румыния 1:0
Голы: Йоветич, 75
Черногория: Петкович, Стойкович, Савич, Томашевич, Вешович, Марушич, Вукчевич, Янкович (Йовович, 84), Иванич (Мугоша, 70), Бечирай (Зверотич, 90+2), Йоветич
Румыния: Тэтэрушану, Тошка, Кирикеш, Моци, Гэман (Ханка, 81), Бензар, Марин (Балутэ, 64), Кипчу, Максим, Андоне (Станчу, 64), Станку
Предупреждения: Кипчу, 34, Вешович, 53, Моци, 85, Бечирай, 85, Стойкович, 89
Польша - Казахстан 3:0
Голы: Милик, 11, Глик, 74, Левандовски, 86
Польша: Фабиански, Пищек, Рыбусь, Глик, Паздан, Мачиньски (Беднарек, 89), Макушевски (Блащиковски, 65), Зелиньски, Гросицки (Теодорчик, 90+1), Левандовски, Милик
Казахстан: Лория, Суюмбаев, Шомко, Дмитренко, Ахметов, Логвиненко, Бейсебеков (Тагыберген, 87), Дарабаев, Куат, Хижниченко (Щеткин, 68), Муртазаев
Предупреждения: Дмитренко, 24, Суюмбаев, 52, Логвиненко, 62, Куат, 64
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