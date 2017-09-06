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Мартин Эдегор продлил контракт с "Реалом"

Полузащитник "Реала" Мартин Эдегор подтвердил, что подписал новый контракт с мадридским клубом.

Напомним, 18-летний норвежец выступает на правах аренды за "Херенвен".

"Новый контракт с "Реалом" рассчитан немногим дольше 2018 года. Сейчас не хотелось бы долго обсуждать эту тему", - цитирует Эдегора vg.no.

Прежнее соглашение футболиста действовало до 30 июня 2018-го.
Теги: Эдегор Реал
Сегодня, 09:55
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