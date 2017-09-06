Гендиректор "Арарата": так просто вернуться в Россию не могу, меня или посадят, или убьют

Генеральный директор московского «Арарата» Валерий Оганесян рассказал, что боится возвращаться в Россию.— Пока нет, но что-то близкое. «Хочу — и беру». Таких разговоров через силу я не понимаю.— На сегодня оно исключено на 99,99 процента. Или со мной договорятся, или — если мне не разрешат вернуться в Россию и продолжить спокойно работать — команда может прекратить существование.— Так просто я приехать не могу. Есть разные разговоры — о том, что, если приеду, начнутся ад.— Да всякое: меня или посадят, или убьют. Если кто-то пару раз пообщается наверху, думает, что кто-то чей-то товарищ, друг, начнется такое, что не выпутаться. Не хочу рисковать своей жизнью ради чьей-то прихоти. Я этого не хочу и рисковать не буду. Я предполагал, что такое начнется, когда «Арарат» выйдет в премьер-лигу. Но как-то рановато началось.