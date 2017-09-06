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Гендиректор "Арарата": так просто вернуться в Россию не могу, меня или посадят, или убьют

Генеральный директор московского «Арарата» Валерий Оганесян рассказал, что боится возвращаться в Россию.

— Вы видите происходящее с «Араратом» как рейдерский захват клуба?

— Пока нет, но что-то близкое. «Хочу — и беру». Таких разговоров через силу я не понимаю.

— Ваше возвращение в «Арарат» возможно?

— На сегодня оно исключено на 99,99 процента. Или со мной договорятся, или — если мне не разрешат вернуться в Россию и продолжить спокойно работать — команда может прекратить существование.

— Что мешает вам вернуться в Россию?

— Так просто я приехать не могу. Есть разные разговоры — о том, что, если приеду, начнутся ад.

— Вы имеете в виду уголовное преследование?

— Да всякое: меня или посадят, или убьют. Если кто-то пару раз пообщается наверху, думает, что кто-то чей-то товарищ, друг, начнется такое, что не выпутаться. Не хочу рисковать своей жизнью ради чьей-то прихоти. Я этого не хочу и рисковать не буду. Я предполагал, что такое начнется, когда «Арарат» выйдет в премьер-лигу. Но как-то рановато началось.

Матч ТВ
Теги: Арарат Оганесян
Сегодня, 11:39
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№5 Написал: Поло (Сегодня, 12:08) #
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online

Ну, зная современные российские реалии, ничего нового он не сказал. Захотят отжать ФК- отожмут. Захотят отжать банк - нет проблем! Другое дело, непонятно кто есть на самом деле данный гражданин.
Регистрация: 23.03.2017
№4 Написал: casabl (Сегодня, 12:04) #
  • 0
  •  (0)
online

Правильно боится: либо свои закатают, либо прокурорские.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
№3 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 11:51) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Гастэряну
когда «Арарат» выйдет в премьер-лигу.


А чего ты смаликов наставил? Щас деньги - деньги - денежки главное в футболе-- накупил клоунов - фокусников - кудесников мяча - пару лет и ты точно в призерах или чемпион,а в нашем случае видать золотого запасу не хватило -- бывает...


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:42) #
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Болеет за:
ЦСКА
нашелся тут честный армянин
воровать не страшно (а он по-любому из 90-х), а отвечать - очко жмет


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: Гастэряну (Сегодня, 11:41) #
  • +1
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online

когда «Арарат» выйдет в премьер-лигу.

joy joy joy
Регистрация: 25.02.2016
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