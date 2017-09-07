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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Вячеслав Зинков: Мы забили быстрый гол и закрепостились. "Крыльям" надо что-то поменять в своей голове в плане психологии
Полузащитник "Крыльев Советов" Вячеслав Зинков поделился своими эмоциями после победного матча против "Тамбова". Rusfootball.info передает прямую речь футболиста.
- Хорошее было начало, но пенальти, как показалось, сломал игру вашей команды.
- Начали, да, неплохо, забили быстрый гол - это именно то, что нужно в матчах ФНЛ. Но нас это психологически внутренне закрепостило. В таких ситуациях мы стараемся удержать победный счет, хотя нужно наоборот раскрепощаться. Мне кажется, это все именно психология и не зависит от соперника. С "Оренбургом" было то же самое. Нам надо что-то поменять в своей голове.
- Что скажете непосредственно по самой игре?
- Я очень устал. Игра очень тяжелая. В принципе все, что соперник создал, мы сами ему позволили это сделать. Как я говорю, нам нужно менять какие-то психологические моменты.
- Как вы считаете, за счет чего "Тамбов" сейчас идет в верхней части турнирной таблицы?
- Не знаю (улыбается). Если серьезно, я думаю, все сегодня видели, что они умеют играть в футбол. Ребята из "Тамбова" физически очень хорошо готовы.
- В концовке "Крылья" играли без форвардов, насколько тяжелее при этом стало обороняться?
- Два нападающих у нас очень устали, поэтому их поменяли. Нам нужно было перестроить игру, чтобы сохранить наше преимущество или увеличить его.
Источник: Rusfootball.info
- Хорошее было начало, но пенальти, как показалось, сломал игру вашей команды.
- Начали, да, неплохо, забили быстрый гол - это именно то, что нужно в матчах ФНЛ. Но нас это психологически внутренне закрепостило. В таких ситуациях мы стараемся удержать победный счет, хотя нужно наоборот раскрепощаться. Мне кажется, это все именно психология и не зависит от соперника. С "Оренбургом" было то же самое. Нам надо что-то поменять в своей голове.
- Что скажете непосредственно по самой игре?
- Я очень устал. Игра очень тяжелая. В принципе все, что соперник создал, мы сами ему позволили это сделать. Как я говорю, нам нужно менять какие-то психологические моменты.
- Как вы считаете, за счет чего "Тамбов" сейчас идет в верхней части турнирной таблицы?
- Не знаю (улыбается). Если серьезно, я думаю, все сегодня видели, что они умеют играть в футбол. Ребята из "Тамбова" физически очень хорошо готовы.
- В концовке "Крылья" играли без форвардов, насколько тяжелее при этом стало обороняться?
- Два нападающих у нас очень устали, поэтому их поменяли. Нам нужно было перестроить игру, чтобы сохранить наше преимущество или увеличить его.
Источник: Rusfootball.info
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