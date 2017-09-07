Вячеслав Зинков: Мы забили быстрый гол и закрепостились. "Крыльям" надо что-то поменять в своей голове в плане психологии

Полузащитник "Крыльев Советов" Вячеслав Зинков поделился своими эмоциями после победного матча против "Тамбова".передает прямую речь футболиста.- Начали, да, неплохо, забили быстрый гол - это именно то, что нужно в матчах ФНЛ. Но нас это психологически внутренне закрепостило. В таких ситуациях мы стараемся удержать победный счет, хотя нужно наоборот раскрепощаться. Мне кажется, это все именно психология и не зависит от соперника. С "Оренбургом" было то же самое. Нам надо что-то поменять в своей голове.- Я очень устал. Игра очень тяжелая. В принципе все, что соперник создал, мы сами ему позволили это сделать. Как я говорю, нам нужно менять какие-то психологические моменты.- Не знаю. Если серьезно, я думаю, все сегодня видели, что они умеют играть в футбол. Ребята из "Тамбова" физически очень хорошо готовы.- Два нападающих у нас очень устали, поэтому их поменяли. Нам нужно было перестроить игру, чтобы сохранить наше преимущество или увеличить его.Источник: