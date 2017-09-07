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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Главный тренер сборной Узбекистана отправлен в отставку за невыход на ЧМ-2018
Главный тренер сборной Узбекистана Самвел Бабаян отстранен со своего поста после невыхода команды на чемпионат мира, сообщается на официальном сайте организации.
"Самвел Бабаян и его штаб не справился с задачей выхода на чемпионат мира. По этой причине тренерский штаб национальной сборной Узбекистана полностью распущен", - отмечается в сообщении федерации футбола Узбекистана.
5 сентября Узбекистан сыграл вничью с командой Южной Кореи (1:1) и не смог выйти в групповой этап ЧМ-2018.
"Самвел Бабаян и его штаб не справился с задачей выхода на чемпионат мира. По этой причине тренерский штаб национальной сборной Узбекистана полностью распущен", - отмечается в сообщении федерации футбола Узбекистана.
5 сентября Узбекистан сыграл вничью с командой Южной Кореи (1:1) и не смог выйти в групповой этап ЧМ-2018.
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