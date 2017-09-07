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Главный тренер сборной Узбекистана отправлен в отставку за невыход на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Узбекистана Самвел Бабаян отстранен со своего поста после невыхода команды на чемпионат мира, сообщается на официальном сайте организации.

"Самвел Бабаян и его штаб не справился с задачей выхода на чемпионат мира. По этой причине тренерский штаб национальной сборной Узбекистана полностью распущен", - отмечается в сообщении федерации футбола Узбекистана.

5 сентября Узбекистан сыграл вничью с командой Южной Кореи (1:1) и не смог выйти в групповой этап ЧМ-2018.
Теги: Сборная Узбекистана
Сегодня, 10:07
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