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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Максим Деменко: с Рошей "Спартак" угадал, что касается всего остального – плачевно
Бывший полузащитник "Зенита" и "Спартака" Максим Деменко прокомментировал усиление красно-белых в летнее трансферное окно.
"Этот селекционный момент они полностью упустили, команда не готова играть на два фронта. Думаю, что Каррера хотел усилиться, однозначно.
Что касается Педро Роша, то здесь они угадали, от него будет толк. А что касается всего остального – плачевно", – цитирует Деменко "Спорт день за днем".
"Этот селекционный момент они полностью упустили, команда не готова играть на два фронта. Думаю, что Каррера хотел усилиться, однозначно.
Что касается Педро Роша, то здесь они угадали, от него будет толк. А что касается всего остального – плачевно", – цитирует Деменко "Спорт день за днем".
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