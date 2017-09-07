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Максим Деменко: с Рошей "Спартак" угадал, что касается всего остального – плачевно

Бывший полузащитник "Зенита" и "Спартака" Максим Деменко прокомментировал усиление красно-белых в летнее трансферное окно.

"Этот селекционный момент они полностью упустили, команда не готова играть на два фронта. Думаю, что Каррера хотел усилиться, однозначно.

Что касается Педро Роша, то здесь они угадали, от него будет толк. А что касается всего остального – плачевно", – цитирует Деменко "Спорт день за днем".
Теги: Спартак Деменко
Сегодня, 11:59
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№3 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 12:28) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: valerman40
не пробовали жить по средствам?

Нынче все живут по средствам. Финасовый контроль... евро-чиновников. Так что... умойте рот, прочистите мозги...
Регистрация: 24.09.2013
№2 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: spiri
и ведь не поспоришь.. bowtie

не пробовали жить по средствам? Хотя это для вас плачевно.
Регистрация: 2.08.2010
№1 Написал: spiri ДИКОЕ ПОЛЕ (Сегодня, 12:18) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
и ведь не поспоришь.. bowtie


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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