Стивен Джеррард возглавил юношескую команду "Ливерпуля" и сыграет со "Спартаком"

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард назначен тренером юношеской команды "красных" до 19 лет, передает официальный сайт клуба.Соперниками команды "Ливерпуля" в Юношеской лиге УЕФА станут: "Спартак", "Севилья" и "Марибор". Календарь игр будет соответствовать матчам взрослых команд в Лиге чемпионов.