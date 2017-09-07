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Стивен Джеррард возглавил юношескую команду "Ливерпуля" и сыграет со "Спартаком"

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард назначен тренером юношеской команды "красных" до 19 лет, передает официальный сайт клуба.

Соперниками команды "Ливерпуля" в Юношеской лиге УЕФА станут: "Спартак", "Севилья" и "Марибор". Календарь игр будет соответствовать матчам взрослых команд в Лиге чемпионов.
Теги: Джеррард Ливерпуль
Сегодня, 14:55
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