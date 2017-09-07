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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Вячеслав Колосков: решение о переигровке матча ЮАР - Сенегал - это какая-то абсолютная глупость (2)
Вячеслав Колосков: решение о переигровке матча ЮАР - Сенегал - это какая-то абсолютная глупость (2)
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Главный тренер "Марибора": у нас есть твердое намерение играть против "Спартака" на победу (6)
Главный тренер "Марибора": у нас есть твердое намерение играть против "Спартака" на победу (6)
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Вячеслав Зинков: Мы забили быстрый гол и закрепостились. "Крыльям" надо что-то поменять в своей голове в плане психологии
Вячеслав Зинков: Мы забили быстрый гол и закрепостились. "Крыльям" надо что-то поменять в своей голове в плане психологии
Стивен Джеррард возглавил юношескую команду "Ливерпуля" и сыграет со "Спартаком"
Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард назначен тренером юношеской команды "красных" до 19 лет, передает официальный сайт клуба.
Соперниками команды "Ливерпуля" в Юношеской лиге УЕФА станут: "Спартак", "Севилья" и "Марибор". Календарь игр будет соответствовать матчам взрослых команд в Лиге чемпионов.
Соперниками команды "Ливерпуля" в Юношеской лиге УЕФА станут: "Спартак", "Севилья" и "Марибор". Календарь игр будет соответствовать матчам взрослых команд в Лиге чемпионов.
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