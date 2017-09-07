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Кристиан Нобоа: сыграть на чемпионате мира в России - это наша мечта

Полузащитник "Зенита" и сборной Эквадора Кристиан Нобоа заявил, что мечтает сыграть за национальную команду на чемпионате мира в России.

Сборная Эквадора занимает восьмое место в таблице южноамериканского отборочного турнира, от четвертого места, дающего прямую в финальную часть турнира ее отделяет 4 очка.

Эквадорцам предстоит сыграть с командами Чили (5 октября) и Аргентины (10 октября).

"В Южной Америке вообще нет слабых сборных. Остались решающие матчи, в которых нам нужно побеждать. Отступать некуда, на кону путевка на чемпионат мира. Сыграть на мундиале в России - это моя мечта. Надеюсь, она сбудется", - цитирует Нобоа официальный сайт ФИФА.
Теги: Нобоа Сборная Эквадора
Сегодня, 15:41
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