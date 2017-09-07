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Делвин Ндинга продолжит карьеру в Турции

Полузащитник московского "Локомотива" Делвин Ндинга продолжит карьеру в "Сивасспоре", сообщает официальный сайт турецкого клуба.

Соглашение рассчитано на два сезона. Ндинга будет выступать за один клубом с российским защитником Виталием Дьяковым.

Ндинга присоединился к "Локомотиву" в 2015 году.
Теги: Ндинга Локомотив Трансферы
Сегодня, 20:52
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№1 Написал: Климак 32 (Сегодня, 20:57) #
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