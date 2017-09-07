Делвин Ндинга продолжит карьеру в Турции

Полузащитник московского "Локомотива" Делвин Ндинга продолжит карьеру в "Сивасспоре", сообщает официальный сайт турецкого клуба.Соглашение рассчитано на два сезона. Ндинга будет выступать за один клубом с российским защитником Виталием Дьяковым.Ндинга присоединился к "Локомотиву" в 2015 году.