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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Валерий Карпин: в любом нормальном клубе при совершении трансферов мнением тренера интересуются
Валерий Карпин: в любом нормальном клубе при совершении трансферов мнением тренера интересуются
Эмилиано Ригони: "Зенит" должен приложить все силы, чтобы выиграть три турнира
Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони назвал цели, стоящие перед командой.
"Личная цель – это как можно скорее адаптироваться, начать играть и стать важной частью команды.
Ну а цель, которая стоит перед всем "Зенитом", очевидна. Мы должны приложить все силы, чтобы выиграть три турнира и добиться того, чего ждут от нас болельщики", - цитирует Ригони официальный сайт "Зенита".
"Личная цель – это как можно скорее адаптироваться, начать играть и стать важной частью команды.
Ну а цель, которая стоит перед всем "Зенитом", очевидна. Мы должны приложить все силы, чтобы выиграть три турнира и добиться того, чего ждут от нас болельщики", - цитирует Ригони официальный сайт "Зенита".
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