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Эмилиано Ригони: "Зенит" должен приложить все силы, чтобы выиграть три турнира

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони назвал цели, стоящие перед командой.

"Личная цель – это как можно скорее адаптироваться, начать играть и стать важной частью команды.

Ну а цель, которая стоит перед всем "Зенитом", очевидна. Мы должны приложить все силы, чтобы выиграть три турнира и добиться того, чего ждут от нас болельщики", - цитирует Ригони официальный сайт "Зенита".
Теги: Ригони Зенит
Сегодня, 15:20
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(1)
№3 Написал: spiri ДИКОЕ ПОЛЕ (Сегодня, 15:43) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Удачи,Эми.. blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№2 Написал: nevada007 (Сегодня, 15:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
Вот и помоги.Особенно в Москве гладиаторов натяни,что бы они поняли разницу между всякими Педрошами и классными игроками,которые им не светят.

laughing laughing Клоун ты!!!
Регистрация: 27.05.2016
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 15:23) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вот и помоги.Особенно в Москве гладиаторов натяни,что бы они поняли разницу между всякими Педрошами и классными игроками,которые им не светят.


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
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