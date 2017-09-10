Мануэль Нойер: у нас было несколько хороших моментов, после которых мы должны были выходить вперёд

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер прокомментировал поражение от "Хоффенхайма" (0:2) в третьем туре чемпионата Германии."Мы очень хорошо начали, мы держали "Хоффенхайм" под контролем. У нас было несколько хороших моментов, после которых мы должны были выходить вперёд. Во время первого пропущенного мяча мы действовали неоптимально", - цитирует Нойера официальный сайт клуба.