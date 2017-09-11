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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Валерий Петраков: проиграли "Тамбову" из-за грубейших ошибок
Главный тренер "Томи" Валерий Петраков высказался относительно матча ФНЛ с "Тамбовом" (1:3).
"Не сказал бы, что по игре мы очень сильно уступили хозяевам. В каких-то моментах, особенно во втором тайме, имели территориальное преимущество. Но судьбу матча в итоге решили наши грубейшие ошибки. Очень недоволен тем, как сыграли наши опытные игроки – Микуцкис, Пульич, Гирдвайнис. Вроде бы игроки сборных, но с такими ошибками играть нельзя. Отсюда и такой результат.
От "Тамбова" ожидал такой хорошей игры. Смотрел их матчи и с "Олимпийцем", и с "Крыльями". Команда играет в атакующий футбол, активно использует фланги. В принципе мы были к ней готовы, но очень здорово поменял игру пропущенный в самом начале мяч, после которого нам пришлось играть в более активный футбол.
Все пропущенные нами голы стали результатом позиционных ошибок. В первом Пульич как центральный защитник не должен был играть выше крайних. Во втором Гирдвайнис не должен был сбрасывать мяч в штрафной. Так может играть нападающий, а не защитник, который должен действовать проще. Ну, и третий гол – снова грубая ошибка Пульича", - цитирует Петракова официальный сайт ФНЛ.
"Не сказал бы, что по игре мы очень сильно уступили хозяевам. В каких-то моментах, особенно во втором тайме, имели территориальное преимущество. Но судьбу матча в итоге решили наши грубейшие ошибки. Очень недоволен тем, как сыграли наши опытные игроки – Микуцкис, Пульич, Гирдвайнис. Вроде бы игроки сборных, но с такими ошибками играть нельзя. Отсюда и такой результат.
От "Тамбова" ожидал такой хорошей игры. Смотрел их матчи и с "Олимпийцем", и с "Крыльями". Команда играет в атакующий футбол, активно использует фланги. В принципе мы были к ней готовы, но очень здорово поменял игру пропущенный в самом начале мяч, после которого нам пришлось играть в более активный футбол.
Все пропущенные нами голы стали результатом позиционных ошибок. В первом Пульич как центральный защитник не должен был играть выше крайних. Во втором Гирдвайнис не должен был сбрасывать мяч в штрафной. Так может играть нападающий, а не защитник, который должен действовать проще. Ну, и третий гол – снова грубая ошибка Пульича", - цитирует Петракова официальный сайт ФНЛ.
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