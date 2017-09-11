Карл-Хайнц Румменигге: Левандовски? Тот, кто публично критикует клуб, будет иметь дело со мной

Председатель правления мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге ответил на критику нападающего своей команды Роберта Левандовски.Напомним, ранее польский форвард остался недоволен работой своего клуба на трансферном рынке."Тот, кто публично критикует тренера, клуб или своих партнеров по команде будет иметь дело лично со мной. Видимо, Роберт расстроен трансферами "ПСЖ". Его миссия состоит в том, чтобы всегда оставаться футболистом и качественно выполнять свою работу", - цитирует Румменигге El Mundo Deportivo.