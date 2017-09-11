Алексей Поддубский: рад, что наконец-то забили гол на выезде

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский подвел итоги матча 9-го тура чемпионата России с "Уралом" (1:1)."Гол Федотова? Это не чутье. Я же говорил до матча, что мы начали больше работать над атакующими действиями. Рад, что наконец-то забили гол на выезде. "СКА-Хабаровск" оборонялся, имел хорошие выходы к воротам соперника, но ими не распорядились. Счет матча закономерен. Мы провали первые 20 минут игры, не знаю, почему так случилось. После перерыва добавили в движении и сил хватило", - сказал трене.