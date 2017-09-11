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Алексей Поддубский: рад, что наконец-то забили гол на выезде

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский подвел итоги матча 9-го тура чемпионата России с "Уралом" (1:1).

"Гол Федотова? Это не чутье. Я же говорил до матча, что мы начали больше работать над атакующими действиями. Рад, что наконец-то забили гол на выезде. "СКА-Хабаровск" оборонялся, имел хорошие выходы к воротам соперника, но ими не распорядились. Счет матча закономерен. Мы провали первые 20 минут игры, не знаю, почему так случилось. После перерыва добавили в движении и сил хватило", - сказал трене.
Теги: Поддубский СКА-Хабаровск Урал
Сегодня, 20:03
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№1 Написал: Генадий Жуков (Сегодня, 20:31) #
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Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- http://sem.chat/kachok
Регистрация: 11.09.2017
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