Великолепный Джорджевич и аванс для Жамалетдинова. Символическая сборная 9-го тура

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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Российская Премьер-лига вернулась после паузы на игры сборных. Девятый тур нам подарил несколько ярких матчей и немало неожиданных героев. Rusfootball.info рассказывает о лучших футболистах первого осеннего игрового уик-энда.
Вратарь
Александр Будаков («Анжи»).
После провала Алексея Солосина в матче против «Рубина» Вадим Скрипченко доверил место в воротах своей команды Будакову и не прогадал. Александр защищал ворота «Анжи» в двух встречах, и в них махачкалинцы сумели набрать четыре очка. Игра в Санкт-Петербурге против «Тосно» получилась для Будакова сложной. Хозяева нанесли по его воротам свыше двадцати ударов. Большинство из них были крайне опасными, однако Александр в «рамке» действовал очень уверенно. Да, дважды ему всё же пришлось доставать мяч из сетки собственных ворот, но если бы не надёжность в «рамке» голкипера, «Анжи» вряд ли бы смог разжиться ничейным результатом по итогам субботней встречи.
Защитники
Расмус Хольмен («Динамо»)
Шведский центральный защитник постепенно превращается в единоличного лидера обороны столичного клуба. Ему, в отличие от большинства партнёров, удаётся демонстрировать стабильный уровень игры на протяжении всего стартового отрезка чемпионата. Вот и в матче против «Зенита» Хольмен действовал солидно и помог Антону Шунину сохранить собственные ворота в неприкосновенности.
Георгий Джикия («Спартак»)
В матче против «Рубина» Георгий ещё раз доказал, что его на данный момент нужно считать сильнейшим центральным защитником «Спартака». Джикия в субботу был очень хорош и справился со своими обязанностями практически безошибочно. По ходу первого тайма он получил болезненное повреждение, однако оно не помешало центральному защитнику показать себя с самой лучшей стороны.
Виктор Альварес («Арсенал)
Испанец в матче против «Ростова» продемонстрировал образцовую игру для крайнего защитника. Он не только хорошо справился с оборонительными функциями, но и к атакам команды Миодрага Божовича часто и, что самое важное, успешно подключался. Два ассиста Альвареса на Луку Джорджевича – наглядное подтверждение солидности выступления испанца в субботней встрече.
Полузащитники
Вагиз Галиулин («Тосно»)
«Универсальный солдат» Дмитрия Парфёнова здорово провёл игру против «Анжи». В течение матча он успел поиграть на нескольких позициях, и от смены амплуа продуктивность Вагиза не менялась и оставалась высокой. Полузащитник из Узбекистана стал главным героем в составе «Тосно», так как именно его роскошный дальний удар в «девятку» помог коллективу из Ленинградской области добыть ничейный результат. Гол Галиулина стал украшением встречи на «Петровском».
Самба Соу («Динамо»)
Малийского опорного полузащитника пока можно смело называть главной трансферной удачей для «Динамо». Самба из матча в матч демонстрирует игру очень высокого уровня, «выжигая» весь центр поля. Вот и в матче против «Зенита» Соу в очередной раз продемонстрировал свои самые лучшие качества, сделав огромное количество важных отборов и перехватов мяча.
Алан Дзагоев (ЦСКА)
ЦСКА игру против «Амкара» провёл неярко, однако Дзагоев был одним из немногих игроков в составе «армейцев», чьё выступление оказалось запоминающимся. Как обычно, Алан проделал большой объём работы в центре поля, преуспевая и в роли разрушителя наступлений соперника, и в качестве мотора атак своей команды. Именно Дзагоев стал автором роскошной результативной передачи на Тимура Жамалетдинова, плюс он в концовке встречи вынудил Брайана Идову заработать на себе удаление.
Иван Маркелов («Анжи»)
Атакующий полузащитник махачкалинцев в игре против «Тосно» был очень хорош. Своей активностью он постоянно напрягал защиту соперника и отметился двумя результативными передачами.
Нападающие
Тимур Жамалетдинов (ЦСКА)
Включение молодого форварда ЦСКА в символическую сборную тура можно воспринимать как аванс с нашей стороны, однако за Тимура стоит порадоваться. Он забил первый мяч за главную команду «армейцев», и этот гол сразу же оказался для них победным. Пока Чалов и Оланаре находятся не в лучшей форме, у Жамалетдинова есть шанс стать полноценным игроком основного состава команды Виктора Гончаренко.
Квинси Промес («Спартак»)
Голландец матч против «Рубина» провёл нестабильно. В первом тайме защитники казанского клуба выключили Квинси из игры и не позволили ему показать привычную активность. Зато после перерыва мы увидели прежнего Промеса: яркого, мобильного, нацеленного на чужие ворота. Он стал автором важного победного гола для «Спартака», а также создал немало хороших моментов для партнёров, которыми они не воспользовались.
Лука Джорджевич («Арсенал»)
Наконец-то черногорский форвард оказался в команде, в которой главный тренер доверяет ему на сто процентов. Было давно известно, что Джорджевич – игрок неплохого уровня, но только сейчас, выступая за «Арсенал», он раскрывается по-настоящему. Лука оформил дубль в Ростове-на-Дону. Причём, второй забитый мяч в его исполнении получился роскошным.
Главный тренер – Юрий Калитвинцев («Динамо»).
Для московского «Динамо» ничья в матче против «Зенита» - отличный результат. В его достижении большую роль сыграл правильный план на игру, выбранный тренерским штабом столичного клуба. «Бело-голубые» не дали петербуржцам продемонстрировать свою лучшую игру. Атака команды Роберто Манчини смотрелась бледно. Поэтому, Юрий Калитвинцев заслужил звание лучшего главного тренера тура.
Андрей Жаркой, Rusfootball.info
Фото: Спорт день за днём
Вратарь
Александр Будаков («Анжи»).
После провала Алексея Солосина в матче против «Рубина» Вадим Скрипченко доверил место в воротах своей команды Будакову и не прогадал. Александр защищал ворота «Анжи» в двух встречах, и в них махачкалинцы сумели набрать четыре очка. Игра в Санкт-Петербурге против «Тосно» получилась для Будакова сложной. Хозяева нанесли по его воротам свыше двадцати ударов. Большинство из них были крайне опасными, однако Александр в «рамке» действовал очень уверенно. Да, дважды ему всё же пришлось доставать мяч из сетки собственных ворот, но если бы не надёжность в «рамке» голкипера, «Анжи» вряд ли бы смог разжиться ничейным результатом по итогам субботней встречи.
Защитники
Расмус Хольмен («Динамо»)
Шведский центральный защитник постепенно превращается в единоличного лидера обороны столичного клуба. Ему, в отличие от большинства партнёров, удаётся демонстрировать стабильный уровень игры на протяжении всего стартового отрезка чемпионата. Вот и в матче против «Зенита» Хольмен действовал солидно и помог Антону Шунину сохранить собственные ворота в неприкосновенности.
Георгий Джикия («Спартак»)
В матче против «Рубина» Георгий ещё раз доказал, что его на данный момент нужно считать сильнейшим центральным защитником «Спартака». Джикия в субботу был очень хорош и справился со своими обязанностями практически безошибочно. По ходу первого тайма он получил болезненное повреждение, однако оно не помешало центральному защитнику показать себя с самой лучшей стороны.
Виктор Альварес («Арсенал)
Испанец в матче против «Ростова» продемонстрировал образцовую игру для крайнего защитника. Он не только хорошо справился с оборонительными функциями, но и к атакам команды Миодрага Божовича часто и, что самое важное, успешно подключался. Два ассиста Альвареса на Луку Джорджевича – наглядное подтверждение солидности выступления испанца в субботней встрече.
Полузащитники
Вагиз Галиулин («Тосно»)
«Универсальный солдат» Дмитрия Парфёнова здорово провёл игру против «Анжи». В течение матча он успел поиграть на нескольких позициях, и от смены амплуа продуктивность Вагиза не менялась и оставалась высокой. Полузащитник из Узбекистана стал главным героем в составе «Тосно», так как именно его роскошный дальний удар в «девятку» помог коллективу из Ленинградской области добыть ничейный результат. Гол Галиулина стал украшением встречи на «Петровском».
Самба Соу («Динамо»)
Малийского опорного полузащитника пока можно смело называть главной трансферной удачей для «Динамо». Самба из матча в матч демонстрирует игру очень высокого уровня, «выжигая» весь центр поля. Вот и в матче против «Зенита» Соу в очередной раз продемонстрировал свои самые лучшие качества, сделав огромное количество важных отборов и перехватов мяча.
Алан Дзагоев (ЦСКА)
ЦСКА игру против «Амкара» провёл неярко, однако Дзагоев был одним из немногих игроков в составе «армейцев», чьё выступление оказалось запоминающимся. Как обычно, Алан проделал большой объём работы в центре поля, преуспевая и в роли разрушителя наступлений соперника, и в качестве мотора атак своей команды. Именно Дзагоев стал автором роскошной результативной передачи на Тимура Жамалетдинова, плюс он в концовке встречи вынудил Брайана Идову заработать на себе удаление.
Иван Маркелов («Анжи»)
Атакующий полузащитник махачкалинцев в игре против «Тосно» был очень хорош. Своей активностью он постоянно напрягал защиту соперника и отметился двумя результативными передачами.
Нападающие
Тимур Жамалетдинов (ЦСКА)
Включение молодого форварда ЦСКА в символическую сборную тура можно воспринимать как аванс с нашей стороны, однако за Тимура стоит порадоваться. Он забил первый мяч за главную команду «армейцев», и этот гол сразу же оказался для них победным. Пока Чалов и Оланаре находятся не в лучшей форме, у Жамалетдинова есть шанс стать полноценным игроком основного состава команды Виктора Гончаренко.
Квинси Промес («Спартак»)
Голландец матч против «Рубина» провёл нестабильно. В первом тайме защитники казанского клуба выключили Квинси из игры и не позволили ему показать привычную активность. Зато после перерыва мы увидели прежнего Промеса: яркого, мобильного, нацеленного на чужие ворота. Он стал автором важного победного гола для «Спартака», а также создал немало хороших моментов для партнёров, которыми они не воспользовались.
Лука Джорджевич («Арсенал»)
Наконец-то черногорский форвард оказался в команде, в которой главный тренер доверяет ему на сто процентов. Было давно известно, что Джорджевич – игрок неплохого уровня, но только сейчас, выступая за «Арсенал», он раскрывается по-настоящему. Лука оформил дубль в Ростове-на-Дону. Причём, второй забитый мяч в его исполнении получился роскошным.
Главный тренер – Юрий Калитвинцев («Динамо»).
Для московского «Динамо» ничья в матче против «Зенита» - отличный результат. В его достижении большую роль сыграл правильный план на игру, выбранный тренерским штабом столичного клуба. «Бело-голубые» не дали петербуржцам продемонстрировать свою лучшую игру. Атака команды Роберто Манчини смотрелась бледно. Поэтому, Юрий Калитвинцев заслужил звание лучшего главного тренера тура.
Андрей Жаркой, Rusfootball.info
Фото: Спорт день за днём
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