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Денис Черышев готов выйти на поле впервые за полгода

Полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев может сыграть в матче первого тура группового этапа Лиги Европы против "Астаны", сообщает Marca.

Отмечается, что российский футболист восстановился от травмы, которую залечивал около полугода, и набрал форму на тренировках. Последний раз футболист выходил на поле 26 февраля в матче с мадридским "Реалом" (2:3).
Теги: Черышев Вильярреал Астана
Сегодня, 19:53
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№3 Написал: роман михайлов (Сегодня, 20:45) #
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online

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- http://crl.li/gi
Регистрация: 12.09.2017
№2 Написал: Trucha (Сегодня, 20:16) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
ну серьезно,может пора уже вешать бутсы на гвоздь,а то слишком хрустальный какой-то )
Регистрация: 4.08.2016
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:00) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
выйти, что б еще полгода отдыхать потом?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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