Лионель Месси впервые в карьере забил Буффону

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси открыл счет в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Ювентуса".Это первый гол аргентинца в ворота Джанлуиджи Буффона – в трех предыдущих матчах против итальянского голкипера Месси забить не сумел.Сергей Рыжиков - единственный вратарь, кому Месси не забивал в четырех или более матчах.