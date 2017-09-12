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Лионель Месси впервые в карьере забил Буффону

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси открыл счет в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Ювентуса".

Это первый гол аргентинца в ворота Джанлуиджи Буффона – в трех предыдущих матчах против итальянского голкипера Месси забить не сумел.

Сергей Рыжиков - единственный вратарь, кому Месси не забивал в четырех или более матчах.
Теги: Месси Буффон Ювентус Барселона
Вчера, 23:00
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