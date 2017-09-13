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Дмитрий Хомуха: наибольший оптимизм что молодежи в ЦСКА стали доверять не на словах а на деле

Дмитрий Хомуха: наибольший оптимизм что молодежи в ЦСКА стали доверять не на словах а на деле Экс-полузащитник ЦСКА, ныне возглавляющий юношескую сборную России Дмитрий Хомуха в интервью журналисту портала Rusfootball.info Владиславу Щеколдину прокомментировал исход встречи «Бенфика» - ЦСКА на старте группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА

- Отличный результат. Для армейцев это хороший старт в Лиге Чемпионов. Думаю, он придаст уверенности команде. И в первую очередь молодым футболистам, которые в достаточно большом количестве принимали участие в этой игре. Для старта результат очень хороший.

- Не было опасений по первым 20-30 минутам что «Бенфика» так и продолжит давить, и в конце-концов дожмёт?

- В составе ЦСКА много опытных футболистов, что неоднократно выступали в Лиге Чемпионов. Натист «Бенфики» был предсказуем, и было необходимо именно в эти 30 минут постараться сдержать этот порыв хозяев поля. Один мяч, к несчастью, всё-таки пропустили, но в целом не дали развить соперникам этот успех. А свои шансы в атаке потом реализовали.

- В чемпионате России ЦСКА нередко может отдать мяч, сыграть в контратаках, получить преимущество, и его использовать. А чтобы армейцы переламывали исход матча – такое мы видим нечасто. Что изменилось?

- Дело в том, что матчи Лиги Чемпионов всегда стоят особняком. Эмоциональный фон их всегда выше чем первенства России. Армейцы с честью справились с этой ситуацией, не развалились, и не дали сопернику увеличить счёт. А сами уверенно контратаковали. И, более того, свои моменты доводили до ударов. В целом сегодня ЦСКА предстал очень организованной командой.

- За счёт чего удалось дожать соперника? Это опыт?

- Несомненно то, что победный опыт игроков, что добивались успеха в Кубке УЕФА, что играли на чемпионате Европы в 2008 году – он неоценим во встречах высокого уровня. Акинфеев также уверенно действовал в воротах. Думаю, этот опыт сегодня армейцам сильно помог.

- Бомбардир Васин вас сегодня удивил?

- Бомбардир — это громко сказано. Но то, как он себя проявил, как разобрался в штрафной и словно заправский нападающий нанёс хороший удар. Васин в чужой штрафной выглядит достаточно уверенно. Мы видели как он забивает головой с угловых. И в этот самый необходимый момент матча себя проявил. При стандартных положениях в атаке он очень опасен.

- ЦСКА попал по мнению многих после жеребьёвки в жутковатую группу. После этого матча что-то изменилось?

- Ничего не изменилось. «Бенфика» вполне может успешно сыграть в Москве. В Лиге Чемпионов даже минутная расслабленность может привести к тому что соперник тебя накажет. Думаю что армейцы это прекрасно понимают.

- Увидели ли вы сегодня резерв, за счёт которого ЦСКА может добавить, и добавить сильно? Не появился ли в этом плане какой-то оптимизм?

- Самый большой оптимизм в том, что не на словах, а на деле стали доверять молодым футболистам. А они, в свою очередь, это доверие оправдывают. Жемалетдинов, забивший 2 победных гола в двух матчах – это именно то, чего ждут болельщики. Когда воспитанник собственной академии так себя хорошо проявляет – это подспорье для остальных молодых футболистов.

- На фоне этого матча возникает вопрос: понятно, что нужно дождаться результатов остальных 5 игр ЦСКА в групповой стадии, но, быть может когда после последнего чемпионат Европы поднимался вопрос о «разгоне старой гвардии» - это было преждевременно? Не поспешили ли мы тогда?

- Я не знаю чьи это были планы. Повторюсь опыт международных побед и уверенность — это неоценимые качества. Просто, конечно-же, при достаточно плотном графике сложнее восстанавливаться. Когда через 2 на третий день приходится с учётом Лиги Чемпионов играть – это всегда непросто. Но то, что футболисты не растеряли своё мастерство – это помогает армейцам в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов.
Теги: Бенфика ЦСКА Хомуха
Сегодня, 01:05
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