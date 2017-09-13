Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит ЦСКА в групповом этапе Лиги Чемпионов?
Показать все опросы

Новости партнеров

Полиция Дании устроила проверку болельщикам "Локомотива"

Болельщики "Локомотива" были остановлены представителями датских правоохранительных структур (аналог российского ОМОНа) сразу после выхода из самолета, до паспортного контроля в аэропорту Копенгагена, сообщает "Матч ТВ".

Прилетевших поддержать команду на старте группового этапа Лиги Европы болельщиков проверяли по так называемому "хулиганскому списку". Некоторым россиянам было отказано во въезде в Данию.
Теги: Локомотив Копенгаген
Сегодня, 15:41
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.