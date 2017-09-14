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"Зенит" показал форму на матч с "Вардаром" (фото)

"Зенит" опубликовал в "Твиттере" показал фотографию формы футболисты на матч первого тура группового этапа Лиги Европы с "Вардаром".
Питерцы сыграют в выездной белой экипировке.

Напомним, матч "Вардар" - "Зенит" состоится сегодня, 14 сентября. Начало – 22:05 мск.

Теги: Зенит
Сегодня, 11:54
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(2)
№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 12:18) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
надо валить маков.. flushed


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За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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