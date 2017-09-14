"Зенит" показал форму на матч с "Вардаром" (фото)

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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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12:26
Андрей Червиченко: многие начали понимать, что легионеры за $3-8 млн не особо превосходят наших талантливых ребят
Андрей Червиченко: многие начали понимать, что легионеры за $3-8 млн не особо превосходят наших талантливых ребят
10:50
Андрей Червиченко: Каррера у нас маг и фокусник, может, он что-то сотворит с этим "Спартаком" (18)
Андрей Червиченко: Каррера у нас маг и фокусник, может, он что-то сотворит с этим "Спартаком" (18)
09:10
Массимо Каррера: была мысль выпустить Самедова вместо Ещенко, но тогда бы я усложнил ему жизнь (13)
Массимо Каррера: была мысль выпустить Самедова вместо Ещенко, но тогда бы я усложнил ему жизнь (13)
00:25
Грубейшие ошибки Ещенко, полезный Луис Адриано и надёжный Бокетти. Оценки матча “Марибор” – “Спартак” (15)
Грубейшие ошибки Ещенко, полезный Луис Адриано и надёжный Бокетти. Оценки матча “Марибор” – “Спартак” (15)
00:10
Массимо Каррера: почему заменил Промеса? Произошла ошибка, я хотел поменять другого игрока (37)
Массимо Каррера: почему заменил Промеса? Произошла ошибка, я хотел поменять другого игрока (37)
Вчера 23:49
Лето красное пропела, оглянуться не успела... «Спартак» не удержал победу в Мариборе (11)
Лето красное пропела, оглянуться не успела... «Спартак» не удержал победу в Мариборе (11)
Вчера 23:44
"Тоттенхэм" обыграл "Боруссию", "Реал" разгромил АПОЭЛ (1)
"Тоттенхэм" обыграл "Боруссию", "Реал" разгромил АПОЭЛ (1)
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"Ливерпуль" и "Севилья" сыграли вничью (1)
"Ливерпуль" и "Севилья" сыграли вничью (1)
Вчера 23:38
"Спартак" упустил победу в матче с "Марибором" (186)
"Спартак" упустил победу в матче с "Марибором" (186)
"Зенит" показал форму на матч с "Вардаром" (фото)
"Зенит" опубликовал в "Твиттере" показал фотографию формы футболисты на матч первого тура группового этапа Лиги Европы с "Вардаром".
Питерцы сыграют в выездной белой экипировке.
Напомним, матч "Вардар" - "Зенит" состоится сегодня, 14 сентября. Начало – 22:05 мск.
Питерцы сыграют в выездной белой экипировке.
Напомним, матч "Вардар" - "Зенит" состоится сегодня, 14 сентября. Начало – 22:05 мск.
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