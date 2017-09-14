"Зенит" показал форму на матч с "Вардаром" (фото)

"Зенит" опубликовал в "Твиттере" показал фотографию формы футболисты на матч первого тура группового этапа Лиги Европы с "Вардаром".Питерцы сыграют в выездной белой экипировке.Напомним, матч "Вардар" - "Зенит" состоится сегодня, 14 сентября. Начало – 22:05 мск.