Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Артем Дзюба и Мевля сыграют против "Вардара" с первых минут

Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч группового этапа Лиги Европы с македонским "Вардаром".

"Зенит": Лунёв, Кришито, Иванович, Мевля, Маммана, Кузяев, Краневиттер, Нобоа, Кокорин, Дзюба, Полоз.

Запасные: Кержаков, Терентьев, Ригони, Дриусси, Жирков, Смольников, Ерохин.
Теги: Зенит
Сегодня, 21:00
Напечатать
7
(0)
№7 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 21:35) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Шлюбе дали шанс показать, что он сноп. Посчитаю, сколько раз он на поле грохнется.

Свинья вали в свой хлев,вчера обгадились так что не визжи тут
Регистрация: 3.02.2011
№6 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 21:28) #
  • -1
  •  (1)
online

типа, резерв обкатывают...


--------------------
Удача и Бог!

http://turizm-puteshestvuem.ru - весь мир в мониторе
Регистрация: 20.11.2008
№5 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:27) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
В три напа? Это что то новенькое.
Регистрация: 23.08.2016
№4 Написал: zenit4ik санкт петербург (Сегодня, 21:18) #
  • 0
  •  (2)

неожиданный состав


--------------------
АНДРЕЙ ЧЕРВИЧЕНКО: СУДЬИ ЗА УШИ ВЫТАСКИВАЮТ "СПАРТАК" НА ПЕРВОЕ МЕСТО
Регистрация: 1.09.2011
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:16) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Посчитаю, сколько раз он на поле грохнется.

ух ты....даунчок считать научился?


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№2 Написал: interested (Сегодня, 21:08) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Манчини большой, ему видней. Но с него и спрос будет.
Регистрация: 18.10.2013
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:03) #
  • -9
  •  (11)
Болеет за:
«Сибирь»
Шлюбе дали шанс показать, что он сноп. Посчитаю, сколько раз он на поле грохнется.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.