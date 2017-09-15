Беньямин Вербич: "Локомотив" весь матч отсиживался в защите

Полузащитник "Копенгагена" Беньямин Вербич прокомментировал ниьчю с "Локомотивом" в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы (0:0)."Они весь матч отсиживались в защите. С первой минуты встречи было понятно, что они приехали за одним очком. Это был их самый сложный матч на групповом этапе. Мы же недовольны таким результатом. Мы наиграли на победу, потому что хоть как-то пытались открыть счёт. "Локомотив" - опытная команда, поэтому они добились того, чего хотели", - цитирует Вербича Bold.