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Жулиано не вызван в сборную Бразилии

Стал известен состав сборной Бразилии на два заключительных матча отборочного турнира ЧМ-2018 против Боливии и Чили.

вратари - Алиссон ("Рома", Италия), Эдерсон ("Манчестер Сити", Англия), Кассиу ("Коринтианс");

защитники - Дани Алвес, Маркиньюс, Тиаго Силва (все - "ПСЖ", Франция), Данило ("Манчестер Сити", Англия), Филипе Луиз ("Атлетико", Испания), Марсело ("Реал", Испания), Жемерсон ("Монако", Франция), Миранда ("Интер", Италия);

полузащитники - Артур ("Гремиу"), Диегу ("Фламенго"), Каземиро ("Реал", Испания), Фернандиньо ("Манчестер Сити", Англия), Фред ("Шахтер", Украина), Паулинью ("Барселона", Испания), Ренату Аугусту ("Бейцзин Гоань", Китай), Филиппе Коутиньо ("Ливерпуль", Англия), Виллиан ("Челси", Англия);

нападающие - Тарделли ("Шаньдун Лунэн", Китай), Неймар ("ПСЖ", Франция), Габриэл Жезус ("Манчестер Сити", Англия), Роберту Фирмино ("Ливерпуль", Англия).
Теги: Жулиано Сборная Бразилии
Сегодня, 18:17
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(0)
№4 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 18:44) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Жулиано себя показал в Лиге Европы,а оттуда Фенер вылетел.Как раз от Вардара.Это к тому что не вызван справедливо.За Зенит играл мало и непродуктивно,за Фенер пока тоже не очень выходит приносить пользу.Два матча в активе без свершений.Будет много забивать и отдавать вызовут.Это же не сборная России,где выбрать не из кого.Там конкуренция знатная.У Жулика еще есть время все изменить.Удачи ему.В прошлом году помог здорово.Не понимаю сарказма некоторых.Достойный игрок.Ушёл потому что в схему не вписывался,а хотел играть.Это же не условный Юсупов,который два года на лавке опу грел.


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
№3 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 18:24) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: tfu
Нужно было в Зените оставаться, хотел всех на*бать и играть без конкуренции, в итоге сам дураком остался

Цитата: tiki
почему-то когда я увидел что у этой новости 1 коммент, то почему-то подумал о том, что он будет именно такой
Нужно было в Зените оставаться, хотел всех на*бать и играть без конкуренции, в итоге сам дураком остался

но может быть другими словами
ни капли удивления

Один город - Одна команда - Одни мозги
Регистрация: 7.09.2015
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:22) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
почему-то когда я увидел что у этой новости 1 коммент, то почему-то подумал о том, что он будет именно такой
Нужно было в Зените оставаться, хотел всех на*бать и играть без конкуренции, в итоге сам дураком остался

но может быть другими словами
ни капли удивления


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 18:20) #
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  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Нужно было в Зените оставаться, хотел всех на*бать и играть без конкуренции, в итоге сам дураком остался


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
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