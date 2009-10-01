Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Новости партнеров
Лента новостей:
13:44
Алексей Ребко: в "Арарате" привлекли амбиции, зарплата здесь меньше полумиллиона рублей в месяц (19)
Алексей Ребко: в "Арарате" привлекли амбиции, зарплата здесь меньше полумиллиона рублей в месяц (19)
12:59
Доменико Кришито ошибся, сказав, что "Зенит" постарается выиграть первый европейский трофей (4)
Доменико Кришито ошибся, сказав, что "Зенит" постарается выиграть первый европейский трофей (4)
12:29
Алексей Ребко: Федун еще празднует чемпионство, мне кажется, они еще 16 лет будут праздновать (66)
Алексей Ребко: Федун еще празднует чемпионство, мне кажется, они еще 16 лет будут праздновать (66)
11:36
Александр Бубнов: болельщиков "Спартака" в Санкт-Петербурге будет, вероятно, больше, чем тосненских (8)
Александр Бубнов: болельщиков "Спартака" в Санкт-Петербурге будет, вероятно, больше, чем тосненских (8)
Жулиано не вызван в сборную Бразилии
Стал известен состав сборной Бразилии на два заключительных матча отборочного турнира ЧМ-2018 против Боливии и Чили.
вратари - Алиссон ("Рома", Италия), Эдерсон ("Манчестер Сити", Англия), Кассиу ("Коринтианс");
защитники - Дани Алвес, Маркиньюс, Тиаго Силва (все - "ПСЖ", Франция), Данило ("Манчестер Сити", Англия), Филипе Луиз ("Атлетико", Испания), Марсело ("Реал", Испания), Жемерсон ("Монако", Франция), Миранда ("Интер", Италия);
полузащитники - Артур ("Гремиу"), Диегу ("Фламенго"), Каземиро ("Реал", Испания), Фернандиньо ("Манчестер Сити", Англия), Фред ("Шахтер", Украина), Паулинью ("Барселона", Испания), Ренату Аугусту ("Бейцзин Гоань", Китай), Филиппе Коутиньо ("Ливерпуль", Англия), Виллиан ("Челси", Англия);
нападающие - Тарделли ("Шаньдун Лунэн", Китай), Неймар ("ПСЖ", Франция), Габриэл Жезус ("Манчестер Сити", Англия), Роберту Фирмино ("Ливерпуль", Англия).
вратари - Алиссон ("Рома", Италия), Эдерсон ("Манчестер Сити", Англия), Кассиу ("Коринтианс");
защитники - Дани Алвес, Маркиньюс, Тиаго Силва (все - "ПСЖ", Франция), Данило ("Манчестер Сити", Англия), Филипе Луиз ("Атлетико", Испания), Марсело ("Реал", Испания), Жемерсон ("Монако", Франция), Миранда ("Интер", Италия);
полузащитники - Артур ("Гремиу"), Диегу ("Фламенго"), Каземиро ("Реал", Испания), Фернандиньо ("Манчестер Сити", Англия), Фред ("Шахтер", Украина), Паулинью ("Барселона", Испания), Ренату Аугусту ("Бейцзин Гоань", Китай), Филиппе Коутиньо ("Ливерпуль", Англия), Виллиан ("Челси", Англия);
нападающие - Тарделли ("Шаньдун Лунэн", Китай), Неймар ("ПСЖ", Франция), Габриэл Жезус ("Манчестер Сити", Англия), Роберту Фирмино ("Ливерпуль", Англия).
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.