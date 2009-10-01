Жулиано не вызван в сборную Бразилии

Стал известен состав сборной Бразилии на два заключительных матча отборочного турнира ЧМ-2018 против Боливии и Чили.- Алиссон ("Рома", Италия), Эдерсон ("Манчестер Сити", Англия), Кассиу ("Коринтианс");- Дани Алвес, Маркиньюс, Тиаго Силва (все - "ПСЖ", Франция), Данило ("Манчестер Сити", Англия), Филипе Луиз ("Атлетико", Испания), Марсело ("Реал", Испания), Жемерсон ("Монако", Франция), Миранда ("Интер", Италия);- Артур ("Гремиу"), Диегу ("Фламенго"), Каземиро ("Реал", Испания), Фернандиньо ("Манчестер Сити", Англия), Фред ("Шахтер", Украина), Паулинью ("Барселона", Испания), Ренату Аугусту ("Бейцзин Гоань", Китай), Филиппе Коутиньо ("Ливерпуль", Англия), Виллиан ("Челси", Англия);- Тарделли ("Шаньдун Лунэн", Китай), Неймар ("ПСЖ", Франция), Габриэл Жезус ("Манчестер Сити", Англия), Роберту Фирмино ("Ливерпуль", Англия).