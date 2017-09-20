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Мануэль Нойер: операция прошла успешно (фото)

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер рассказал, что успешно перенес операцию на ноге.

"Операция прошла успешно. Спасибо всем за добрые пожелания", - написал Нойер в твиттере.

Теги: Нойер
Сегодня, 15:49
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