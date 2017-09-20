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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Мануэль Нойер: операция прошла успешно (фото)
Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер рассказал, что успешно перенес операцию на ноге.
"Операция прошла успешно. Спасибо всем за добрые пожелания", - написал Нойер в твиттере.
"Операция прошла успешно. Спасибо всем за добрые пожелания", - написал Нойер в твиттере.
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