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"Кельн" с Раушем потерпел пятое поражение подряд

Матч 5-го тура чемпионата Германии "Кельн" – "Айнтрахт" завершился в пользу гостей.

Чемпионат Германии

5 тур

"Кёльн" - "Айнтрахт" Ф 0:1

Гол: Халлер, 22

"Кельн": Хорн, Соренсен, Рауш, Марох, Хайнц, Леман, Хёгер (Йойич, 60), Биттенкорт, Цоллер (Риссе, 46), Кордоба, Осако

"Айнтрахт": Градецки, Чэндлер, Тавата, Абрахам, Фалетт, Хасебе, Фернандеш, Гачинович (Русс, 90+1), Боатенг (Вольф, 74), Ребич (Де Гузман, 68), Аллер

Предупреждения: Леман, 30, Рауш, 37, Тавата, 90+2
Теги: Кельн Айнтрахт
Сегодня, 21:33
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