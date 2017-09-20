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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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21:44
Александр Селихов: Подняться наверх можно, мы будем это делать. "Спартак" всегда рассчитывает на самое высокое место
Александр Селихов: Подняться наверх можно, мы будем это делать. "Спартак" всегда рассчитывает на самое высокое место
20:54
Чемпион остается в игре (6)
Чемпион остается в игре (6)
19:37
Дальше Курска ЦСКА не прошёл (17)
Дальше Курска ЦСКА не прошёл (17)
"Кельн" с Раушем потерпел пятое поражение подряд
Матч 5-го тура чемпионата Германии "Кельн" – "Айнтрахт" завершился в пользу гостей.
Чемпионат Германии
5 тур
"Кёльн" - "Айнтрахт" Ф 0:1
Гол: Халлер, 22
"Кельн": Хорн, Соренсен, Рауш, Марох, Хайнц, Леман, Хёгер (Йойич, 60), Биттенкорт, Цоллер (Риссе, 46), Кордоба, Осако
"Айнтрахт": Градецки, Чэндлер, Тавата, Абрахам, Фалетт, Хасебе, Фернандеш, Гачинович (Русс, 90+1), Боатенг (Вольф, 74), Ребич (Де Гузман, 68), Аллер
Предупреждения: Леман, 30, Рауш, 37, Тавата, 90+2
Чемпионат Германии
5 тур
"Кёльн" - "Айнтрахт" Ф 0:1
Гол: Халлер, 22
"Кельн": Хорн, Соренсен, Рауш, Марох, Хайнц, Леман, Хёгер (Йойич, 60), Биттенкорт, Цоллер (Риссе, 46), Кордоба, Осако
"Айнтрахт": Градецки, Чэндлер, Тавата, Абрахам, Фалетт, Хасебе, Фернандеш, Гачинович (Русс, 90+1), Боатенг (Вольф, 74), Ребич (Де Гузман, 68), Аллер
Предупреждения: Леман, 30, Рауш, 37, Тавата, 90+2
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