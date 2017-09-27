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Роберто Манчини: мне начинает нравиться игра Дзюбы

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в преддверии матча Лиги Европы с "Реалом Сосьедад" высказался об игре нападающего Артема Дзюбы.

— В последних матчах вы часто использовали Дзюбу. Означает ли это, что он вернул к себе доверие и вы будете использовать его чаще?

— Это значит, что он вернул себе физическую форму, которую я хотел. Он начал играть на команду, он начал понимать, чего я хочу от него. Мне начинает нравиться его игра, поэтому я его ставлю.

ФК "Зенит"
Теги: Манчини Зенит Дзюба
Сегодня, 13:24
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(2)
№4 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 14:05) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну вот и деградация у Манчини уже на лицо , Дзюба оказывается типа футболист. smile Не долго музыка играла, верной дорогой движется макаронник
Регистрация: 2.02.2012
№3 Написал: Бриг (Сегодня, 13:34) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
Похоже, что Роберто Манчини, все таки Папа Карло, сделает из дерева Буратино, на радость людям..
Регистрация: 21.11.2016
№2 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 13:33) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
очевидно,Артем упирался изо всех сил в последней игре с быками..
немного техники еще-и будет счастье! flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:29) #
  • +1
  •  (5)

На телекартинке с Краснодаром Дзюба был неудержим!
Да здравствует, Артем!


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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