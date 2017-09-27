Роберто Манчини: мне начинает нравиться игра Дзюбы

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в преддверии матча Лиги Европы с "Реалом Сосьедад" высказался об игре нападающего Артема Дзюбы.— Это значит, что он вернул себе физическую форму, которую я хотел. Он начал играть на команду, он начал понимать, чего я хочу от него. Мне начинает нравиться его игра, поэтому я его ставлю.